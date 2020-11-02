Американская касса: чарт возглавил новый хоррор «Давай поиграем»

Как и полагается в Хэллоуин, лидером кассовых сборов в США стал фильм ужасов. Однако, в силу особенностей этого года, победивший проект не смог заработать много. Амеркианские кинотеатры по-прежнему работают в полсилы, а важные для кассы регионы в стране либо не функционируют, либо работают с очень большими ограничениями.

Первое место топа неожиданно для многих занял проект Focus Features и Amblin Entertainment ДАВАЙ ПОИГРАЕМ (Come Play). Этот малобюджетный хоррор − режиссерский дебют Джейкоба Чейза, выросший из популярной короткометражки. Лента получила 2,183 тыс. экранов и сумела собрать $3,2 млн. Особым спросом картина пользовалась в автокинотеатрах и кинотеатрах Техаса. Интересно, что ДАВАЙ ПОИГРАЕМ − один из первых релизов, который выпущен по новым правилам сотрудничества студий Universal (владеет Focus Features) и киносети AMC. Это означает, что проект также вскоре станет доступен на PVOD и сеть кинотеатров будет получать процент от его продаж в онлайне.

ДАВАЙ ПОИГРАЕМ − единственная новинка в первой пятерке. Остальные места в ней занимают уже знакомые проекты. Лидер прошлой неделеи ЧЕСТНЫЙ ВОР стал вторым, собрав $1,4 млн и увеличив свою общую кассу в США до $9,5 млн. ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ замкнул тройку с $1,1 млн. Его общая касса в США составляет $11,3 млн.

Непотопляемый ДОВОД по итогу укенда приплыл к четвертому месту и $885 тыс. Общие сборы проекта в США составляют $53,8 млн. Замыкает пятерку новинка прошлой недели − хоррор 20th Century и Disney ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК, собравший $561 тыс. Общие сборы этой картины составляют $2,3 млн.

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02.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo