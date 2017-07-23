Касса США: «Дюнкерк» превосходит ожидания, стартуя с $50,5 млн

Имя Кристофера Нолана – это по-прежнему мощный бренд. Новая лента прославленного режиссера – военная драма ДЮНКЕРК – приносит Warner Bros. $50,5 млн. Из них 23% обеспечены кинотеатрами IMAX. Такой старт – заметно выше прогнозов, которые пророчили проекту не более $40 млн. Впрочем, хорошие показатели первого уикенда – это еще не гарантия полного успеха. Производственный бюджет ДЮНКЕРКА составляет около $100 млн и еще не менее $50 млн студия потратила на промо. Чтобы окупить эти вложения потребуется хорошая выживаемость, и, похоже, что в этом вопросе проект вполне способен показать высокий класс: отзывы простых зрителей в системе оценок CinemaScore у него сейчас находятся на уровне «пятерки с минусом».

ДЮНКЕРК стартовал примерно на том же уровне, что и предыдущий проект Кристофера Нолана ИНТЕРСТЕЛЛАР. Тот также получил около $50 млн за свой первый уикенд. В 2010-м НАЧАЛО стартовало с $62,8 млн. А самый успешный старт в карьере режиссера показал ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ, собравший на первом уикенде $160,9 млн. Цифры ДЮНКЕРКА не потерялись и среди показателей недавних фильмов о Второй мировой войне. НЕСЛОМЛЕННЫЙ Анджелины Джоли дебютировал с $30,6 млн, ЯРОСТЬ – с $23,7 млн. Лента Мэла Гибсона ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ в прошлом ноябре стартовала с $15,2 млн.

Второе место топа неожиданно досталось хулиганской комедии GIRLS TRIP. Эта новинка от студии Universal показала лучшие стартовые цифры для жанра в этом году – $30,37 млн. Прогнозы и трекинги не сулили проекту такого успеха. Кстати, производственный бюджет ленты составил всего $20 млн.

На третье место опустился кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Лента потеряла 50% кассы прошлого уикенда. Уикенд принес ей $22 млн, а общие сборы фильм теперь составляют $251,7 млн. Четвертой по итогам выходных стала драма ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА, получившая $20,4 млн. Лента студии Fox с бюджетом в $150 млн пока имеет в своей копилке $97,75 млн.

Пятое место досталось еще одной многобюджетной новинке – ленте Люка Бессона ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. Фантастический экшн заработал на старте в США только $17 млн. Это очень скромный результат, для фильма, чей бюджет составляет почти $210 млн, впрочем, большего никто и не ждал. Ленту выпускала в прокат независимая компания STX, которая, как говорят, не вложила в раскрутку этого проекта ни цента. Все расходы по промо легли на плечи компании Бессона.

23.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com