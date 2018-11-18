Американская касса: новые «Фантастические твари» стартовали хуже предыдущих

В американском прокате лидируют ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. Лента собрала $62,2 млн и получила «четыре с плюсом» в системе зрительских оценок CinemaScore. Первый фильм выступил сильнее: два года назад ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ в первый уикенд получили $74,4 млн и получила в CinemaScore твердую пятерку.

Второе место в топе получил ГРИНЧ. Лидер прошлой недели потерял 43,5% и собрал за уикенд $38,2 млн. Общая касса проекта за 10 дней проката собрала $126,5 млн. Третьей стала БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ. Музыкальная драма добавила в свою копилку еще $15,7 млн. Ее общие сборы теперь составляют $129,7 млн. Напомним, что производственный бюджет этой картины составляет $52 млн.

На четвертое место попала новинка: новый проект Paramount СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ. Эта комедия с Марком Уолбергом и Роуз Бирн получила $14 млн. Такой результат можно назвать достаточно средним, учитывая, что производственный бюджет этого проекта составляет $48 млн. Впрочем, у ленты пока есть шансы проявить себя: в системе зрительских оценок CinemaScore у нее твердая пятерка.

На пятом месте оказалась еще одна студийная новинка: криминальная драма студии Fox ВДОВЫ. Лента получила $12,3 млн. В CinemaScore ее оценивают на твердую четверку.

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18.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM