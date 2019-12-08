Американская касса: «Холодное сердце II» снова на первом месте

В американском бокс-офисе без перемен. Топ-5 прошедшего уикенда состоит из тех же проектов, что были здесь неделю назад. Возглавляет парад холдоверов снова ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Мультфильм Disney положил в свои закрома еще $34,7 млн. Его общая касса в домашнем прокате составляет $582,1 млн.

Вторым снова стал детектив ДОСТАТЬ НОЖИ. Лента, прокатом которой в США занимается Lionsgate, получила $14,2 млн, что всего на 47% меньше, чем было неделей назад. Общие сборы этой картины в США сейчас составляют $63,5 млн.

На третьем месте спортивная драма Fox и Disney FORD ПРОТИВ FERRARI, а далее следует проект от Universal QUEEN & SLIM. Первый может похвастаться $6,54 млн за уикенд и $91,9 млн в тотале. Второй отстал совсем на чуть-чуть − у него $6,53 млн за выходные. Общие сборы проекта в США составляют $26,9 млн. Замыкает пятерку лидеров лента Sony A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD с $5,2 млн за уикенд и $43,1 млн в тотале.

Среди новинок широкого проката лучшей оказалась судебная драма ТЕМНЫЕ ВОДЫ. Лента стартовала с $4,1 млн и их хватило на шестое место. А вот старт мультфильма PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ от компании STX оказался крайне неудачным. За уикенд в 2,337 тыс. кинотеатрах картина собрала всего $811 тыс.

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08.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM