Американская касса: трио холдоверов удерживает лидерство

Борьбу за лидерство у отметки $20 млн на этой неделе в США ведут ДЖОКЕР и МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. При этом, если картина с Хоакином Фениксом потеряет порядка 35% относительно кассы прошлого уикенда, то сборы фэнтези могут сократиться почти на 50%. Замкнет тройку лидеров мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС, который отодвинет на четвертую позицию ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ. Оба проекта нацеливаются на кассу в районе $11,5 млн.

Лучшая из новинок, хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (MG), который появится на российских экранах лишь через четыре недели, c результатом в районе $9 млн замкнет топ-5. Триллер BLACK AND BLUE, рассказывающий об опасных буднях чернокожей полицейской, лишь немного уступит ему. Производственные бюджеты новинок составляют $6,5 млн и $12 млн соответственно. В топ-10 должен войти и существенно расширивший прокат черно-белый фильм МАЯК Роберта Эггерса. Его копилка может пополниться на $3 млн.

Продюсерский проект Тимура Бекмаметова, байопик ВОЙНА ТОКОВ (PNR) с участием Бенедикта Камбербэтча по итогам первых трех дней проката может рассчитывать на сборы в районе $2,7 млн. Этого должно хватить для девятого места.

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26.10.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: comScore