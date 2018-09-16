Американская касса: «Хищник» получает только $24 млн

Лидером кассовых сборов уикенда в американском прокате стала самая крупная новинка – ХИЩНИК от студии Fox. Правда, ребут знаменитой франшизы стартовал слабее ожиданий: студийные трекинги и прогнозы вели релиз на $30 млн или больше, но на деле в копилке проекта оказалось только $24 млн. Зрительские оценки в системе CinemaScore также не очень радуют: лента получила здесь тройку с минусом. Напомним, что бюджет проекта – $88 млн.

На второе место опустился лидер прошлого уикенда – хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ. Лента собрала $18,2 млн, что на 66% меньше, чем неделей назад. Это самое большое падение второго уикенда среди всех фильмов киновселенной ЗАКЛЯТИЕ. Тем не менее, общая касса проекта в США сейчас составляет $85,1 млн, а вместе с международными рынками касса поднимается выше $200 млн, что при бюджете в $22 млн – безусловный успех.

С третьего места в топе начинает свою жизнь в прокате лента Пола Фига ПРОСТАЯ ПРОСЬБА. Этот релиз студии Lionsgate, в отличие от лидера, стартовал выше ожиданий. Картина получила сразу $16,1 млн. Неплохой выглядит и зрительская оценка проекта в CinemaScore – аудитория поставила ей четверку с плюсом. Хвалили ПРОСТУЮ ПРОСЬБУ и некоторые критики. Производственный бюджет проекта студией не заявлен, но вряд ли картина была дорогой.

В борьбе за четвертое место сошлись БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ и еще одна новинка широкого проката – криминальная драма БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ РИК. Точные кассовые результаты можно будет получить только в понедельник, но сейчас, похоже, выигрывает свежий релиз Sony. БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ РИК, по предварительным данным, собрал $8,8 млн, а АЗИАТЫ – $8,7 млн.

16.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM