Касса США: «Пятьдесят оттенков» стартуют хуже предыдущей части

Лидером американского проката на прошедшем уикенде ожидаемо стала эротическая драма ПЯТЬДЕСЯТ ОТЕНКОВ СВОБОДЫ. Эта лента собрала $38,8 млн, что примерно на 17% меньше, чем было на старте у предыдущей части франшизы. Первые ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО стартовали в домашнем прокате с $85,1 млн и собрали здесь $242,4 млн. Сиквел поднял только $46,6 млн на старте и $144,4 млн в тотале. Как и ожидалось, подавляющее большинство зрителей ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ – женщины. Они составили 75% аудитории.

На втором месте еще одна новинка уикенда – семейный релиз с элементами CGI-анимации КРОЛИК ПИТЕР. Эта картина от студии Sony Pictures Animation собрала на старте $25 млн. Лента, основанная на популярной книге Беатрис Поттер, получила очень хорошие отзывы. В системе зрительских оценок Cinema Score картина получила «пятерку с минусом».

Закрывать тройку лидеров выпало третьей большой новинке уикенда – героическому боевику, основанному на реальных событиях ПОЕЗД НА ПАРИЖ. Это новый проект Клинта Иствуда, прокатом которого занимается Warner Bros. Лента, получившая множество критических отзывов, собрала $12,6 млн. На сайте Rotten Tomatoes у картины рейтинг в «20% свежести», и это худший результат для фильмов Клинта Иствуда. В системе Cinema Score у фильма «четверка с минусом».

На четвертое место опустился приключенческий экшн ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Лента положила в свою копилку еще $10 млн. Общие сборы этого релиза Sony в США составляют $365,7 млн. На пятом месте в топе – ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН с $6,4 млн. У мюзикла Fox за шесть недель в прокате накопилось уже $146,5 млн.

11.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline