Касса США: на слабом уикенде снова лидирует «Тайна Коко»

Американский кинопрокат замер в ожидании ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. Если верить прогнозам, через неделю они должны поразить рынок мощнейшим стартом. А пока гордиться американским кинотеатрам нечем. Второй уикенд подряд никто из голливудских мэйджоров не решается выпустить в широкий прокат крупную новинку. Студии пока довольствуются работой холдоверов, которые потихоньку дорабатывают свое. В такой ситуации высокие (относительно широты проката), результаты показывает независимое кино маленьких дистрибьюторов. Такое, например, как ГОРЕ-ТВОРЕЦ Джеймса Франко. Эта картина, выпущенная неделю назад в 19 кинотеатрах и показавшая отличную наработку на копию, расширила число площадок до 840 и теперь сумела собрать $6,4 млн. Это позволило ей попасть на четвертое место топа по итогам уикенда. Самое интересное, что, несмотря на ограниченный прокат, ГОРЕ-ТВОРЕЦ собрал почти вдвое больше комедии ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. Это единственная новинка уикенда, стартовавшая широко (2,1 тыс экранов), однако она принесла своему дистрибьютору, независимой компании Broad Green Pictures, лишь $3,2 млн.

Лидером кассовых сборов выходных осталась ТАЙНА КОКО. Мультфильм Disney/Pixar собрал еще $18,3 млн, увеличив общую кассу до $135,5 млн. Второе место стова у команды ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Релиз Warner Bros. положил в своб копилку $9,6 млн, а его общие сборы в США поднялись до $212,1 млн. Замыкает тройку лидеров драма ЧУДО с $8,5 млн за уикенд и $100 млн общей кассы. Эта картина стала самым кассовым релизом Lionsgate в 2017 году, если не считать ЛА-ЛА ЛЭНД, который сто двадцать из своих финальных ста пятидесяти миллионов собрал в 2017-м, но формально в прокат он вышел еще в конце 2016 года.

Еще один повод для радости есть и у Disney/Marvel. Фильм ТОР: РАГНАРЁК в американском прокате на этом уикенде преодолел отметку в $300 млн общих кассовых сборов. Выходные принесли ему около $6,2 млн.

10.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline