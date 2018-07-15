Американская касса: «Небоскреб» уступил «Монстрам на каникулах 3»

Противостояние двух крупных новинок в американском прокате закончилось безоговорочной победой мультфильма студии Sony Animation МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ. Лента стартовала с $44,1 млн, в то время как у НЕБОСКРЕБА набежало только $25,5 млн. МОНСТРЫ с уверенностью заняли первое место, а НЕБОСКРЕБУ досталось только третье.

Производство анимационного проекта обошлось Sony в $80 млн, но студия довольна результатом. Предыдущая часть выходила в прокат в сентябре и тогда на старте ей удалось собрать $48,5 млн, а ее полные сборы в США составили тогда $169,7 млн. На долгую жизнь новинки в кинотеатрах намекает и зрительская «пятерка с минусом» в системе оценок CinemaScore.

Второе место в топе уикенда оказалось в руках фантастического экшна Disney и Marvel ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА. Лента потеряла более 60% стартовой кассы прошлой недели и половижа в свою копилку только $28,8 млн. Столь ощутимое падение не характерно для проектов Marvel, но оно не уникально: в прошлом году проект ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ на второй неделе просел на 62%. И все равно, второй ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ пока опережает график сборов первого фильма: у сиквела в активе уже $132,8 млн, в то время как у предыдущей части к этому времени было только $106,2 млн.

НЕБОСКРЕБ в США стартовал хуже РАЗЛОМА САН-АНДРЕАС ($54,6 млн) и РЭМПЕЙДЖА ($35,7 млн), но несмотря на это, Universal не теряет надежды на хороший финальный результат для этого проекта. Впрочем, основные надежды компании обращены на международные рынки и, прежде всего, на Китай. Там НЕБОСКРЕБ выйдет 20 июля. А пока приходится довольствоваться скромной американской кассой, которая будет расти медленнее, чем хотелось бы студии. В системе зрительских оценок CinemaScore у фильма оказалась «четверка с плюсом». Производственный бюджет проекта составляет от $125 до $129 миллионов.

Четвертое место по итогам уикенда на этот раз у проект Disney/Pixar СУПЕРСЕМЕЙКА 2. Лента собрала еще $16,2 млн, увеличив общую кассу в США до $535,8 млн. Сейчас это самый кассовый мультфильм амеркианского проката за всю историю. Замыкать пятерку лидеров выпало экшну МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. Картина пополнила свою копилку на $15,5 млн, а ее обшая касса в домашнем прокате теперь составляет $363,3 млн.

15.07.2018 Автор: Артур Чачелов