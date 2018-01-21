Касса США: фильм «Джуманджи» возглавил чарт в четвертый раз подряд

Мало кто мог предположить, что проект ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ обладает настолько высоким кассовым потенциалом. Тем не менее он уже четыре недели подряд возглавляет американский кинопрокат. За прошедшие выходные эта комедия добавила к своим капиталам еще $20 млн, увеличив общую кассу до внушительных $317 млн. С таким результатом она попала в пятерку самых кассовых фильмов Sony за всю историю.

ДЖУМАНДЖИ достаточно легко расправилась с новинками этой недели. Среди них – военная драма КАВАЛЕРИЯ и боевик ОХОТА НА ВОРОВ. Прокатом первой в США занимается Warner Bros. Эта лента сумела стартовать с $16,5 млн, что обеспечило ей второе место в топе. Патриотический проект об американских военных в Афганистане получил прекрасные отзывы: в системе зрительских оценок CinemaScore у него твердая пятерка. Это гарантирует фильму, одним из продюсеров которого является легендарный Джерри Брукхаймер, долгую и успешную прокатную судьбу.

ОХОТА НА ВОРОВ стартовала с третьего места. Картина положила в своб копилку $15,3 млн. Это больше, чем у предыдущего крупного проекта с участием Джерарда Батлера – ГЕОШТОРМ (старт с $13,7 млн), но меньше стартовых показателей ПАДЕНИЯ ЛОНДОНА ($21,6 млн). ОХОТА НА ВОРОВ, как и КАВАЛЕРИЯ, привлекла в кинотеатры в основном старшую мужскую аудиторию. Прокатом фильма в США занимается независимая компания STX. Его бюджет неизвестен.

На четвертое место опустился фильм Стивена Спилберга СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ. За уикенд он собрал еще $12,2 млн, увеличив общие сборы до $45 млн. К сожалению, это меньше производственного бюджета картины. Впрочем, поправить положение проекта может наградной сезон: если, конечно, фильм сможет выиграть хотя бы несколько наград и важных премий.

Закрывать пятерку лидеров снова выпало ВЕЛИЧАЙШЕМУ ШОУМЕНУ. Мюзикл студии Fox добавил в свою копилку еще $11 млн, потеряв всего 12% от сборов прошлого уикенда. Общая касса проекта в США и Канаде сейчас составляет $113,5 млн при бюджете $84 млн.

21.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline