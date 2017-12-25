Касса США: «Джуманджи» стала лучшей из многочисленных новинок уикенда

В США начался один из самых кассовых периодов года – Рождество и сопровождающие его каникулы. Как и у нас, в это время там тоже принято ходить в кино, причем в кинотеатрах появляется даже та публика, которая обычно редко выбирается из дома. Потому на Рождество в прокате всегда стартует много фильмов. На этот раз их тоже было немало, но ни одна из новинок так и не смогла бросить вызов блокбастеру ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕЖАИ. Он снова с легкостью возглавил чарт, собрав на этот раз $65,5 млн. Ожидается, что к концу праздничного рождественского понедельника его касса увеличится до $100,7 млн. Общая домашная касса проекта составляет $397 млн.

После череды неудач компания Sony Pictures дождалась своего прокатного хита. Им стал проект ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Лента стартовала со второго места в чарте, заработав с пятницы по воскресенье $34 млн. Впрочем, на самом деле эта картина работает в прокате со среды и в ее активе к концу понедельника будет находиться аж $64 млн. В системе зрительских оценок CinemaScore у проекта отмечена «пятерка с минусом», а значит, «сарафан» у новой ДЖУМАНДЖИ будет что надо.

Такая же оценка и у еще одной новинки – мюзикла ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС 3 компании Universal. Он вышел в пятницу, 22 декабря, и за три дня сумел собрать в прокате $20,5 млн. Ожидается, что к концу праздничного понедельника в его копилке будет лежать уже $27 млн. Лента уверенно заняла третье место в топе.

На четвертом месте ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН от компаний Fox и Chernin. Этот мюзикл с участием Хью Джекмана стартовал чуть слабее ожиданий. Он слегка потерялся в общем параде ярких новинок, хотя прокатчик сознательно выбрал такую дату, ожидая привлечь к проекту внимание более старшей и взыскательной аудитории. При таком подходе стандартный уикенд с пятницы по воскресенье принес фильму только $8,6 млн. Как и ДЖУМАНДЖИ, ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН вышел в широкий прокат еще в среду, а потому к концу понедельника в его карманах может оказаться уже $18,1 млн. В системе зрительских оценок CinemaScore у этой ленты красуется твердая «пятерка».

На взрослую и взыскательную аудиторию делались ставки и в компании Paramount. На этом уикенде она выпустила в прокат сатирическую комедию КОРОЧЕ. Стандартный трехдневный уикенд принес фильму только $4,6 млн, а к концу понедельника эта сумма увеличится до $6,2 млн. Студия не пожалела на производство картины $70 млн, однако вернуть затраты, похоже, будет очень непросто. Зрительская оценка этой нестандартной комедии не поднялась выше «тройки».

«Четверку с минусом» в CinemaScore заработал еще один дебютант широкого проката США – комедия КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?. Этот релиз компаний Alcon Entertainment и Warner Bros. собрал за выходные только $3,2 млн. Ожидается, что к концу понедельника в его копилку упадет еще один миллион.

В ограниченном прокате отлично стартовал проект Стивена Спилберга СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ. Лента вышла в 9 кинотеатрах и смогла показать высокую наработку на экран в районе $80 тысяч.

25.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline