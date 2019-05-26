Американская касса: «Аладдин» стартовал с $86 млн

Лидером американского бокс-офиса ожидаемо стала сказка АЛАДДИН. Релиз Disney за три дня проката собрал $86,1 млн. При этом, из-за празднования Дня Памяти воскресенье − не последний выходной день. Ожидается, касса новинки за счет лишнего нерабочего дня вырастет до $100 млн. Лента получила отличные отзывы зрителей: в системе CinemaScore у нее твердая пятерка.

Второе место в топе у лидера прошлой недели − боевика ДЖОН УИК 3. Релиз Lionsgate потерял 57% от сборов предыдущего уикенда, положив в свою копилку еще $24,35 млн. Общая касса проекта за 10 дней составила впечатляющие $100,99 млн. Бюджет картины по-прежнему официально не называется.

На третье место опустились МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. Фантастический экшн Marvel собрал $16,84 млн. Это на 44% меньше, чем неделю назад. Общая касса релиза выросла до $798,17 млн. Четвертым стал ПОКЕМОН: ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ, собравший 13,3 млн. Общая касса этого релиза Legendary и Warner Bros составляют $116,12 млн.

Пятой по итогам трех дней уикенда стал хоррор ГОРИ, ГОРИ ЯСНО. Новинка от компании ScreenGems собрала $7,54 млн. Это не очень высокий результат, но и критика у проекта была очень плохая. Неважными оказались и отзывы зрителей: в системе CinemaScore у фильма тройка с минусом.

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26.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM