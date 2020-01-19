МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: «Плохие парни» выигрывают, «Доктор Дулиттл» буксует

Других новинок в широком прокате не было

В США идет долгий уикенд Мартина Лютера Кинга, прибавляющий к традиционным выходным лишний нерабочий день. В столь хлебное время сразу две знаковые новинки решились выйти в широкий прокат. Одна из них − ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА − оказалась более успешна. Вторая − УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА − показала не очень хороший результат. 

Новый фильм легендарной франшизы про ПЛОХИХ ПАРНЕЙ стартовал с $59,17 млн. Это больше, чем студия Sony рассчитывала получить. У проекта была непростая судьба, он несколько раз нереносился, его переснимали и дополняли, а потому его производственный бюджет вырос до опасных $90 млн. Но, как показала жизнь, работа не была напрасной. Лента понравилась зрителям, которые, судя по системе CinemaScore, ставили ей в основном твердые пятерки. Ожидается, что к концу длинного уикенда в активе проекта будет уже $68 млн.

Кино про ДОКТОРА ДУЛИТТЛА от студии Universal тоже пережило несколько переносов даты старта. И тоже из-за пересъемок и дополнений. Однако, в этом случае, спасти «пациента» не удалось: американская критика разгромила картину в пух и прах, да и зрители отнеслись к ней настороженно. Потому, первые три дня проката принесли только $22,53 млн. Еще один выходной день позволит увеличить эту сумму до $30 млн. Но этого катастрофически мало, ведь бюджет проекта уходит далеко за сотню миллионов. Вся надежда на международный прокат, который, к слову, пока не подводит.

Не подводит и еще один релиз Universal − военная драма 1917. Лента получила 10 номинаций на «Оскар», продолжает выигрывать награды отраслевых гильдий и, похоже, все больше открывается широкому зрителю. Уикенд принес фильму $22,14 млн, что всего на 40% меньше, чем было неделю назад. Всего в активе проекта находится уже $76,76 млн. 

Четвертое и пятое места держат за собой холдоверы, стартовавшие в прокате еще в прошлом году. Это ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. Первый собрал за уикенд $9,57 млн, увеличив свою общую кассу до $270,48 млн. Второй добавил к своим капиталам $8,37 млн, подняв свои общие сборы в США до $492,02 млн.

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19.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM

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