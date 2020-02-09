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Американская касса: «Хищные птицы» получили только $33 млн

Это один из худших стартовых результатов для фильмов о супергероях от Warner Bros

Единственная большая премьера недели − супергеройское кино ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ − стартовала хуже ожиданий. Лента получила только $33,3 млн, хотя даже самые скромные прогнозы вели ее как минимум к $50 млн. Таким образом, картина стала антирекорсменом по стартовым цифрам для фильмов с героями комиксов DC. Раньше это «почетное» звание носил ШАЗАМ!, получивший на первом уикенде $53 млн. Среди других не очень удачных стартов супергеройского кино − ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС от Fox, стартовавший с $32,8 млн.

При этом, у ХИЩНЫХ ПТИЦ неплохие отзывы, как у критиков, так и у зрителей: в системе CinemaScore картина получила «четверку с плюсом». Ленте явно не хватило подростковой аудитории, которая, из-за жесткого рейтинга R, хотела, но не могла попасть на сеансы. 

Второе место топа у бывшего лидера − боевика ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Картина собрала еще $12 млн, увеличив домашнюю кассу до $166,3 млн. На третьем месте  − 1917, собравший за уикенд $9 млн (что всего на 5% меньше, чем неделей назад). Общие сборы фильма в США выросли до $132,5 млн. 

На четвертом месте УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА от студии Universal. Семейная картина собрала за уикенд $6,7 млн, ее сборы в США теперь составляют $64 млн. Это не очень впечатляющий результат. Тем внушительнее смотрится кассовое достижение другого семейного приключенческого проекта − ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ от Sony. Эта картина замкнула топ-5 уикенда, собрав $5,5 млн. Ее общая касса в США составляет $298,6 млн.

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09.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM

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