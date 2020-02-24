Американская касса: «Зов предков» стартует со второго места

Лидером американского проката по итогам выходных остался проект Paramount СОНИК В КИНО. Лента собрала $26,3 млн, что на 54,7% меньше, чем было неделю назад на стартовом уикенде. Общие сборы картины составили $106,6 млн.

СОНИК совсем на чуть-чуть сумел обойти новинку уикенда − семейный проект ЗОВ ПРЕДКОВ от 20th Century Studios. Эта картина заработала $24,8 млн, что выше предстартовых ожиданий, но все равно очень мало для фильма с производственным бюджетом в $135 млн. 81% публики составили люди старше 25 лет, а 27% зрителей − старше 55 лет. Причем в более возрастных сегментах отзывы на новинку оказались более позитивными. А вот подростки ленту проигнорировали.

Закрывать тройку лидеров выпало релизу Warner Bros. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН. Уикенд принес ей $7 млн, увеличив общие сборы до $72,53 млн. Вряд ли эта сумма радует студию, тем более, что производственный бюджет картины составляет $80 млн.

Четвертое место досталось еще одной новинке − проекту компании STX Entertainment КУКЛА 2: БРАМС. В 2016-м первая часть хоррор-франшизы стартовала в американском прокате с $10,8 млн. С учетом международных рынков проект принес хорошую прибыль и дал зеленый свет продолжению. STX приобрел права на продолжение за $3 млн. Маркетинговая кампания новинки была сдержданной, но она позволила ей заработать на старте $5,9 млн. 35% зрителей были женщины моложе 25 лет. Рейтинг критиков на фильм составляет только 9%, а в системе CinemaScore зрители оценили ее на «три с минусом».

На пятом месте холдовер ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Уикенд принес фильму еще $5,86 млн, а общая касса проекта Sony s США выросла до $191,2 млн.

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24.02.2020 Автор: Артур Чачелов, Семен Брожитов