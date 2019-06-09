Американская касса: «Темный феникс» взлетел слишком низко

За лидерство в американском прокате на прошедшем уикенде боролись две крупные новинки − мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 и фантастический экшн ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС. В результате первое место досталось анимационному проекту. Мультфильм стартовал с $47,1 млн. Это намного меньше, чем было у первой части ($104,3 млн), однако ее цифры, к слову, до сих пор считаются аномально высокими: никто не может до конца понять почему оригинальный мультфильм в 2016 году на старте показал столь выдающийся результат. Несмотря на отставание по стартовым цифрам, у сиквела есть шансы показать неплохие финальные цифры. В системе зрительских оценок CinemaScore у проекта достойная «пятерка с минусом».

А вот от ТЕМНОГО ФЕНИКСА ожидали много большего. Лента получила $33 млн, и это худший старт среди всех фильмов франшизы о Людях Икс. Ранее антирекорд принадлежал фильму РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ, но и у него в первый уикенд в копилке было $53,1 млн. Предыдущий фильм франшизы − АПОКАЛИПСИС стартовал с $65 млн. Зрительские оценки у нового фильма тоже не очень хорошие.

Замыкать тройку лидеров выпало АЛАДДИНУ. Проект за неделю потерял всего 43% сборов, пополнив кассу еще на $24,5 млн. Всего же в активе фильма Disney находится $232,39 млн. Напомним, что производственный бюджет этой музыкальной сказки − $183 млн.

На четвертое место опустился лидер прошлой недели − фантастический экшн ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ. Релиз Warner Bros. и Legendary Entertainment на вторых выходных потерял сразу 68% сборов. Уикенд принес картине $15,54 млн, а ее общие сборы составили $78,6 млн. На пятом месте топа − РОКЕТМЕН. Музыкальная фантазия об Элтоне Джоне от студии Paramount собрала еще $14 млн (-46% от прошлой недели), увеличив свою общую кассу до $50,5 млн. Бюджет проекта, напомним, составляет $40 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

09.06.2019 Автор: Артур Чачелов