Американская касса: «Холодное сердце 2» остается лидером

В США празднуют День Благодарения, а потому этот уикенд в прокате необычно длинный − целых пять дней. Но в лидерах все те же − мультфильм Walt Disney Animation ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2. С пятницы по воскресенье проект собрал $85,3 млн, а с учетом среды и четверга − $123,7 млн, хотя есть основания полагать, что уточненные цифры будут даже больше (между $126 млн − $128 млн). Это лучший результат для уикенда Дня Благодарения для проектов Disney за всю историю. Общая касса мультфильма в США сейчас составляет $287,6 млн.

Отличный кассовый результат по итогам праздничного уикенда оказался у детектива ДОСТАТЬ НОЖИ. Новинка от Lionsgate собрала за уикенд $27,2 млн и $41,7 млн за пять дней выходных, что почти в два раза больше прогнозов. Это второе место топа и в целом один из лучших стартовых результатов для оригинальных фильмов, стартовавших в праздник, за последнее время. Кино понравилась зрителям: в системе зрительских оценок CinemaScore у него «пятерка с минусом». Интересно, что производственный бюджет картины составляет $40 млн. Еще одной новинке − комедии студии Universal QUEEN & SLIM − зрители в CinemaScore тоже поставили «пятерку с минусом». Картина стартовала с $11,7 млн, и этого хватило для пятого места в топе. Касса за пять дней составляет $15,8 млн. Производственный бюджет проекта − около $20 млн.

На третьем месте по итогам выходных оказалась спортивная экшн-драма FORD ПРОТИВ FERRARI с $13,2 млн за три дня и $19 млн за пять дней выходных. Общая касса фильма в США сейчас составляет $81 млн. Четвертое место у проекта Sony A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD, собравшего $11,8 млн с пятницы по воскресенье и всего $17,3 млн за пять дней выходных. Общие сборы фильма в домашнем прокате пока составляют $34,3 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

01.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM