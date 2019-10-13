Американская касса: «Джокер» остался лидером

Лидером американского боес-офиса по итогам выходных остался ДЖОКЕР. Лента студии Warner Bros. собрала еще $55 млн, увеличив общую кассу в домашнем прокате до $192,7 млн. ДЖОКЕР лидирует очень уверенно, ни одна из стартовавших в прокате новинок не смогла даже близко подобраться к его результату.

Второе место с $30,3 млн получает мультфильм СЕМЕЙКА АДАМС. Анимационный проект студии MGM стартует чуть лучше ожиданий, чего не скажешь о второй большой новинке уикенда − фантастическом триллере ГЕМИНИ. Лента студии Paramount с Уиллом Смитом в главной роли получает всего $20,5 млн, хотя студия надеялась, что зрители принесут не меньше $30 млн. Хуже всего то, что производственный бюджет проекта составляет немалые $138 млн. Вся надежда на международный прокат, который продюсеров пока тоже не радует.

Четвертое место топа занимет мультфильм ЭВЕРЕСТ. Уикенд принес ему еще $6,17 млн, что всего на 48% меньше, чем было неделю назад. Общие сборы этого проекта DreamWorks Animation составляют $48 млн. А замыкает пятерку лучших АББАТСТВО ДАУНТОН. Лента продолжает удивлять. Выходные принесли ей $4,9 млн, увеличив общую кассу в США до $82,7 млн.

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13.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM