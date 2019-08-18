Американская касса: прокат неожиданно возглавила комедия «Хорошие мальчики»

Лидером американского бокс-офиса по итогам уикенда неожиданно для многих оказалась лента студии Universal ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ. Релиз получил $21 млн, и это лучший старт фильма категории «18+» (R) в США в этом году. Кроме того, такие картины не стартовали с первого места с лета 2016 года, со времени выхода комедии БОЛЬШОЙ БОСС. ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ обошлись студии всего в $20 млн, но лента легко одолела всех, даже более масштабных конкурентов. Universal благодаря ей записала свой актив несколько достижений: общие сборы студии в США перевалили за миллиард (выше только Disney с $2,5 млрд ). Кроме того, она стала единственной студией, чьи оригинальные проекты в этом году дважды смогли стартовать с первого места топа (ранее на первом месте был хоррор МЫ).

Второе место чарта также за релизом Universal. Боевик ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ собрал еще $14,14 млн, что всего на 44% меньше, сборов недельной давности. Общая касса проекта составляет $133,74 млн. А третье место держит за собой КОРОЛЬ ЛЕВ. Лента студии Disney добавила к своим капиталам еще $11,9 млн, а общие сборы составляют впечатляющие $496,11 млн.

Еще одной крупной новинкой уикенда стал полнометражный мультфильм Sony и Rovio Entertainment ANGRY BIRDS 2 В КИНО. Однако его результат оказался ниже прогнозируемого. Лента собрала только $10,5 млн, в то время как первая часть в мае 2016 года получила в первый уикенд $38,2 млн. Общая касса сиквела за счет превью составляет $16,2 млн.

Замыкает пятерку лидеров хоррор СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ. Лента собрала $10,05 млн, что на 52% меньше, чем неделей ранее. Общая касса этого релиза Lionsgate составляет $40,22 млн.

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18.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM