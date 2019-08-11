Американская касса: «Хоббс и Шоу» остались в лидерах

В американских кинотеатрах временное затишье. Несмотря на то, что в широкий прокат вышло сразу пять новинок, ни одна из них не стала большим хитом бокс-офиса на старте. Первое место топа осталось за ФОРСАЖЕМ: ХОББС И ШОУ. Свой второй уикенд лента от Universal встретила падением на 58%. Боевик собрал еще $25,4 млн, увеличив общую кассу до $108,51 млн.

Лучшей из новинок стал фильм ужасов СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ. Лента студий CBS Films, eOne и Lionsgate собрала $20,8 млн. Это больше, чем от нее ждали рынок и аналитики. Проект является экранизацией трех книг-бестселлеров Элвина Шварца, написанных в стиле страшных историй для детей и подростков, благодаря чему его основную аудиторию составила молодежь и семьи с детьми-подростками. Как часто случается с хоррорам, в системе зрительских оценок у СТРАШНЫХ ИСТОРИЙ совсем не высокий балл − аудитория оценила фильм «на троечку».

Новинка в последний момент обошла в борьбе за место в топе КОРОЛЯ ЛЬВА, который, несмотря на почти месячное пребываение в чарте, по-прежнему остается мощным игроком. Прошедшие выходные принесли проекту Disney еще $20 млн, что всего на 48% меньше, чем было неделей назад. Общая касса фильма в США составляет $473,10 млн.

КОРОЛЬ ЛЕВ уверенно обошел еще одну новинку широкого проката, так же как и он, рассчитанную на семейную аудиторию. Речь идет о проекте ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. Это кино стартовало с $17 млн, и этого хватило только на 4 место в топе уикенда. Производственный бюджет фильма, созданного Paramount совместно с компаниями Walden Media и MRC, составляет $49 млн.

Замыкает пятерку лидеров фильм Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ. Релиз Sony положил в свою копилку еще $11,6 млн, а его общие сборы в США и Канаде увеличились до $100,33 млн. Производственный бюджет проекта − $90 млн.

С шестого места и $8,1 млн начал свою жизнь в прокате релиз Fox ВОЛШЕБНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО. Седьмой стала АДСКАЯ КУХНЯ − новинка от New Line и Warner Bros., получившая с $5,51 млн. Это худший стартовый результат в карьере Мелиссы МакКарти.

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11.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM