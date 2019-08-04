Американская касса: «Хоббс и Шоу» стартуют с $61 млн

Боевик ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ уверенно возглавил американский прокат. Лента Universal собрала $60,8 млн. Это неплохой, но далеко не лучший старт. Проект прошел по нижней грани кассовых ожиданий аналитиков и студии. Небольшой недобор ощутим еще и потому, что производственный бюджет проекта составил впечатляющие $180 млн.

Как бы там ни было, стартовый результат фильма − лучший для проектов, где главные роли играли Дуэйн Джонсон иили Джейсон Стэтхем за всю их карьеру. Кроме того, это лучшие стартовые цифры для летних релизов 2019 года, без учета проектов Disney и супергеройской тематики. Фильм привлек в кинотеатры в основном молодежь − более 70% зрителей были младше 34 лет. В системе зрительских оценок CinemaScore у ХОББСА И ШОУ приятная «пятерка с минусом».

Бывший лидер − КОРОЛЬ ЛЕВ − опустился на вторую строчку. Уикенд принес ему еще $38,2 млн, что всего на 50% меньше, чем неделей ранее. Общие сборы проекта в США сейчас составляют $430,9 млн.

На третьем и четвертом местах проекты от Sony. Третью строчку занимает лента Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ. Свой второй уикенд в прокате этот проект встретил падением сборов на 51%. Уикенд принес фильму $20 млн, увеличив общие сборы до $78,8 млн. Напомним, что официально заявленный производственный бюджет картины составляет $90 млн. Сразу за Тарантино примостился ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. Фантастический экшн добавил в свою копилку еще $7,8 млн, увеличив общие сборы на родине до внушительных $360,32 млн.

Замыкать пятерку лидеров выпало мультфильму ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Проект Disney / Pixar собрал еще $7,15 млн, а его общая касса в США выросла до $410,1 млн.

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04.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM