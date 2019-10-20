Американская касса: сиквел "Малефисенты" возглавляет прокат

Несмотря на заметное снижение кассы относительно первой части франшизы, МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR) все-таки обгоняет ДЖОКЕРА. Стартовый уикенд должен принести фэнтези с участием Анджелины Джоли и Мишель Пфайффер порядка $37,5 млн. Сама студия ожидала, что первые три дня принесут их проекту более $40 млн. При этом пять лет назад МАЛЕФИСЕНТА начинала прокат с $69,4 млн. Таким образом, снижение кассы может составить более 45%.

На вторую строчку национального проката опустился ДЖОКЕР, чьи сборы за трехдневку составят порядка $30 млн, а суммарная касса на внутреннем рынке вплотную приблизится к рубежу в $250 млн. Еще одна крупная новинка недели, экшн-комедия про зомби ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR) на старте нацеливается на сборы в районе $26 млн, что немного превосходит стартовый результат первой части франшизы, начинавшей прокат десять лет назад с $24,7 млн.

В ограниченном прокате американские зрители могли посмотреть триумфатора кинофестиваля в Торонто, фильм Тайки Вайтити JOJO RABBIT, который на пяти площадках может заработать за уикенд почти $0,5 млн. Примерно на такой же результат, но с восьми площадок может рассчитывать МАЯК (UPI) Роберта Эггерса.

20.10.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: THR, BOM