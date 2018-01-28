Касса США: «Бегущий в лабиринте» стартует с $23,5 млн

В кинопрокате США, наконец-то, сменился лидер. Первое место без особого труда занял фантастический молодежный экшн БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. Эта лента выступила в рамках прогнозов, собрав на своем стартовом уикенде $23,5 млн. Предыдущие части трилогии стартовали лучше: первый фильм в 2014 году получил $32,5 млн, а сиквел осенью 2015-го в первый уикенд собрал $30,6 млн.

Лидер прошлых недель – экшн ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ – опустился на вторую строчку. Релиз компании Sony положил в свою копилку еще $16,4 млн. Общая касса этой кратины в домашнем прокате увеличилась до $338 млн. Это третий по величине результат для Sony за всю историю после двух частей ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА из начала 2000-х.

На третье место поднялся вестерн НЕДРУГИ. Первый релиз независимого дистрибьютора Entertainment Studios вышел из режима ограниченного проката, и за выходные его касса сразу же увеличилась на $10,2 млн. Теперь в активе этой ленты находится $12 млн. НЕДРУГИ с легкостью получили третье место, а их ближайший преследователь – мюзикл ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН – отстал от них на $700 тыс. Релиз студии Fox добавил к своим прежним достижениям еще $9,5 млн, а его общая касса подросла до $126,5 млн.

Попадание в номинации премии «Оскар» очень помогло политическому триллеру СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ. Эта лента режиссера Стивена Спилберга сегодня замыкает пятерку самых кассовых фильмов выходных. Уикенд принес проект еще $8,85 млн, что всего на 24,5% меньше, чем было неделю назад. Общая касса фильма поднялась до $58,5 млн и наконец стала больше, чем его $50-милионный бюджет.

28.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline