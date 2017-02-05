Касса США: «Звонки» уступают «Сплиту»

В США – уикенд «Суперкубка», а значит что основной поток кассовых сборов на этих выходных пришелся на пятницу и субботу. В этой ситуации в прокате не было громких премьер, но стартовали, например, фильм ужасов ЗВОНКИ и фантастическая романтическая лента КОСМОС МЕЖДУ НАМИ.

ЗВОНКИ, чья премьера в прошлом году была перенесена с уикенда Хеллоуина на «более спокойную дату», неожиданно столкнулась с сильным конкурентом. Это триллер СПЛИТ, который уже две недели возглавляет прокат, который и теперь не позволил никому отнять у себя первое место. Нынешний уикенд принесет ленте с Джеймсом МакЭвоем еще $14,5 млн. Общие сборы этой малобюджетной картины М. Найта Шьямалана в американском прокате приблизились к $100 млн. (сегодня они составляют $98,7 млн).

У ЗВОНКОВ за уикенд только $13 млн и второе место. Лента привлекла внимание женской аудитории и молодых мужчин. Такой старт нельзя назвать успешным, но все равно этот результат можно считать обнадеживающим, учитывая, что бюджет картины всего $25 млн. У второй новинки – ленты КОСМОС МЕЖДУ НАМИ – дела обстоят гораздо хуже. Лента стартовала со скромных $3,8 млн и это при бюджете в $30 млн. Впрочем, продюсеры картины утверждают, что им удалось снизить затраты на производство более, чем на $3 млн за счет рибейтов и налоговых льгот. Но даже это при таком старте экономику картины не спасает. КОСМОС МЕЖДУ НАМИ расположился на девятом месте топа.

Третье место по итогам уикенда оказалось у ленты СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. Эта семейная драма о переселении собачьих душ обошла на повороте хит компании Fox СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ. Фильм Лассе Халльстрема получил на уикенде $10,8 млн., а ее общие сборы на сегодня составляют $33 млн. Драма о роли чернокожих женщин в американской аэрокосмической программе получила $10,1 млн., зато ее общие сборы после семи недель в кинотеатрах добрались до $119,4 млн.

Вторую неделю подряд пятое место по итогам уикенда достается ЛА-ЛА ЛЕНДУ. Мюзикл собирает за выходняе еще около $4,9 млн. После девяти недель в прокате обласканная номинациями и наградами картина имеет в своей копилке $118,3 млн.

05.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline