Американская касса: хоррор «Мы» получает на старте больше $70 млн

В американском прокате появился новых хит. Это фильм ужасов МЫ Джордана Пила, который стартовал выше прогнозов, собрав за первый уикенд $70,3 млн. Это третий по величине стартовый результат для хоррора в истории кинопроката США: на первом месте здесь недосягаемое пока ОНО со $123,4 млн, а на втором − новый ХЭЛЛОУИН с $76,2 млн. Примечательно, что ХЭЛЛОУИН, как и МЫ, прокатывала компания Universal.

МЫ − второй успешный проект режиссера и суенариста Джордана Пила подряд. Первым был триллер ПРОЧЬ, ставший одним из рекордсменов по окупаемости (сборы в $176 млн при бюджете в $4,5 млн). Бюджет у МЫ оказался повыше: 20 млн, но оно того стоило. Как говорят аналитики, успех проекта был обеспечен отличными отзывами критиков, а также хорошей репутацией, которую Пил заработал на .

Второе место топа оказалось в руках КАПИТАНА МАРВЕЛ. Фантастический экшн положил в свою копилку еще $35 млн, благодаря ему его касса в США выросла до $321,5 млн. Такие деньги могут только сниться проекту, который сейчас занимает третье место топа − мультфильму Paramount ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН. Эта лента за выходные собрала $9 млн, а ее общая касса составляет только $29,5 млн. При этом, производственный бюджет проекта составляет около $100 млн.

Фильм CBS Films В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА потерял всего 33% от сборов прошлой недели. Его сборы на прошедшем уикенде составили $8,8 млн. Общая касса фильма, прокатом которого в США занимается Lionsgate, составляет $26,5 млн. Бюджет проекта составляет всего $7 млн.

Замыкать пятерку лидеров вновь выпало мультфильму КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3. Уикенд принес ему еще $6,5 млн. Общие сборы проекта в США составляют $145,8 млн.

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24.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM