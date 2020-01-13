Международная касса: военная драма «1917» стартует с третьего места

На втором уикенде нового года в международном прокате образовался небольшой приток свежей крови. В кинотеатрах за пределами США достаточно успешно стартовала военная драма 1917. Лента, прокатом которой занимаются компании Amblin Partners и Universal, сумела собрать за выходные $19,9 млн. При этом регионы, где фильм выпускала Universal, принесли лишь $500 тыс. $19,4 млн пришло от компаний, с которыми работает Amblin Partners. Так, Великобритания, благодаря компании eOne, собрала сразу $9,5 млн, еще $3,3 млн пришло из Австралии, $1,7 млн принесла Испания, $1,4 млн − Нидерланды. Италия собрала $759 тыс., Бельгия и Люксембург − $614 тыс., Гонконг − $585 тыс. Общая международная касса проекта сейчас составляет $21,2 млн. Он занимает третью строчку в топе уикенда.

А в лидерах по-прежнему ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД. Лента собрала $24,2 млн, увеличив свои международные сборы до $511,4 млн. Общемировая касса проекта составляет $989,3 млн, рубеж в миллиард долларов будет преодолен на днях.

$22,6 млн и второе место топа уикенда оказались в руках у приключенческого экшна ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Международные сборы картины выросли до $414 млн, а общемировые − до $671 млн. Лидирующим по сборам международным рынком для фильма остается Китай, где у картины в копилке набрано уже $41,2 млн. Далее следуют Великобритания с $40,7 млн, Австралия с $25,4 млн, Франция с $23,7 млн, Германия с $21,8 млн.

Надежно держится за топ и мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2. Диснеевский проект собрал за выходные еще $19,1 млн, увеличив свои международные сборы до впечатляющих $912 млн. Общемировая касса релиза составляет уже $1,371 млрд, что делает его самым кассовым мультфильмом за всю историю (если к мультфильмам не относить последнего КОРОЛЯ ЛЬВА, конечно). Кроме того, это одиннадцатый результат среди всех кинокартин за всю историю проката. Особой популярностью мультфильм пользовался в Азии: его самыми кассовыми международными рынками остаются Китай со $120,2 млн, Япония со $109,3 млн и Южная Корея с $96,9 млн. Далее с большим отставанием идет Великобритания с $66,5 млн.

Мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ студии Blue Sky собрал за выходные $11,4 млн. Заметный вклад в успех внесла Россия, где проект получил сразу $3,4 млн. Международные сборы этого анимационного фильма сейчас составляют $60,4 млн, а общемировые − уже $115 млн.

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13.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore