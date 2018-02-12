Международная касса: «Пятьдесят оттенков» стартуют с $98 млн

Прошедший уикенд оказался одним из самых слабых в нынешнем году, хотя он и ознаменовался стартом одной сильной новинки. Эротическая драма ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ вышла на 57 международных рынках и сумела собрать $98,1 млн. Домашний прокат принес ленте $38,8 млн, увеличив общемировые сборы до $136,9 млн. Картина с легкостью возглавила чарты в 54 странах.

Наибольший успех ждал новинку в Германии. Здесь она собрала сразу $10,7 млн. Еще $8,8 млн пришло из Великборитании, Франция дала $8,7 млн, Италия – $7,2 млн, Россия – $6,9 млн, Бразилия – $6,6 млн, Испания – $5,2 млн. Пока лишь на $4,8 млн оценили финальный фильм франшизы в Австралии и лишь на $2,7 млн в Мексике. Зато Польша принесла $2,9 млн, $2,5 млн принес прокат в Нидерландах, по $1,9 млн пришло из Аргентины и Бельгии, $1,6 млн заработала Норвегия, $1,2 млн – Венесуэла.

На втором месте оказался молодежный экшн БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. Эта картина работает на максимальном для себя числе рынков – в 80 странах. Уикенд принес ей еще $23,5 млн, увеличив общую кассу за пределами Северной Америки до $180,2 млн. Еще один релиз от Fox – мюзикл ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН – закрывает тройку лидеров. Лента с Хью Джекманом положила в свой карман еще $8,7 млн. Общая касса проекта составляет $167,7 млн.

В Китае продолжает показывать великолепные результаты индийский фильм ТАЙНАЯ СУПЕРЗВЕЗДА. Эта картина в данный момент лидирует в прокате Поднебесной. Уикенд принес ей примерно $8,66 млн, увеличив общие кассовые сборы проекта до $109,4 млн. Закрывать пятерку лидеров международного проката выпало еще одной индийской картине – биографическому фильму ПЭД МЕН. За уикенд у себя на родине он заработал примерно $7,9 млн.

12.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup, ComScore