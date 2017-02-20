Международная касса: «На пятьдесят оттенков...» остались в лидерах

Вторую неделю подряд лидером международного бокс-офиса становится эротическая драма НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. На этот раз релиз Universal получил в свое распоряжение $43,7 млн. Общие кассовые сборы картины за пределами домашнего рынка в США сегодня составляют $187,2 млн. Наибольшую кассу лента заработала в Британии, где у нее уже $21 млн. Не отстает и Германия, где у картины в копилке $20,9 млн. Отличные показатели у ОТТЕНКОВ во Франции ($15,1 млн), Италии ($12,9 млн), России ($10,7 млн) и Испании ($9,6 млн). Высокий результат показывают Бразилия ($13,7 млн) и Австралия ($10,6 млн).

Второе место по итогам уикенда оказалось у мюзикла ЛА-ДА ЛЕНД. Выходные принесли ему $31,7 млн. Все благодаря Китаю, где картину выпустили на День Святого Валентина, что принесло ей $24,5 млн. Однако лидером по кассе этого мюзикла среди международных рынков по-прежнему является британский с $35 млн. На втором месте Южная Корея с $23,4 млн.

Закрывать тройку лидеров международного проката выпало боевику ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО. Лента собрала еще $27,6 млн. из которых $26,2 млн пришлась на Китай. Таким образом, в международной копилке картины на сегодняшний день имеется $263,8 млн.

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН стал четвертым. В его активе за выходные – еще $21,5 млн. Столь высокие цифры – результат начавшихся школьных каникул во многих европейских странах. Потому в Великобритании релиз получил еще $5,8 млн, а его общие сборы на этом рынке выросли до $21,9 млн. $1,7 млн на уикенде пришли из Мексики, $1,5 млн из Германии, $1,2 млн из Бразилии, $1,1 млн из Франции.

Замыкает топ-5 ВЕЛИКАЯ СТЕНА, вышедшая на прошлом уикенде сразу в 21 новой стране, что позволило расширить рынок работы этого релиза до 46 территорий. Уикенд принес экшну $19 млн и его международные сборы выросли до $244,6 млн. Около $171 млн из этой суммы принес прокат в Китае. А на прошедшем уикенде лидирующим рынком для проекта стала Россия и страны СНГ, принесшие в его копилку $4,8 млн с учетом превью.

20.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily