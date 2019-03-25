Международная касса: «Капитан Марвел» остается на вершине

Третью неделю подряд первое место международного бокс-офиса удерживает фантастический экшн КАПИТАН МАРВЕЛ. Лента положила в свою копилку еще $52,1 млн, увеличив международную кассу до $588,8 млн. Проект работает лучше прогнозов: сейчас ее общемировые сборы составляют уже $910,3 млн, а значит, заветный миллиардный рубеж будет пройден уже на этой неделе.

Наибольшую кассу среди международных территорий картина собрала в Китае, где у нее есть уже $146,3 млн. Это четвертый по величине результат для фильмов с героями киновселенной Marvel. Южная Корея подарила проекту $40,1 млн, Великобритания − $38,9 млн, Бразилия − $30,6 млн, Мексика − $29,4 млн, Австралия − $22,4 млн, Франция − $18,5 млн, столько же − Индонезия. Далее следует Россия с $18,2 млн.

Второе место международного топа снова в руках тайваньской картины ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (More Than Blue). Лента собрала за выходные $29,6 млн, а ее общая касса сейчас составляет $135,7 млн.

Замыкать тройку лидеров выпало новинке − хоррору МЫ Джордана Пила. Релиз компании Universal вышел в 47 странах и собрал $16,7 млн. Наиболее успешным стал старт в Великобритании, где картина собрала сразу $3,7 млн. Это на 10% больше, чем было у СПЛИТА. Еще $1,9 млн пришло из Франции, $1,4 млн − из Германии, Испания собрала $1,2 млн.

Оставшиеся места в пятерке занимают локальные хиты. В Индии неплохо стартовал местный военный боевик БИТВА ПРИ САГАРАХРИ. Точных цифр по его результатам пока нет, но, по всей видимости, только у себя на родине лента получила за весь уикенд не меньше $14 млн. $12,3 млн оказалось в копилке китайской драмы ПЕСНЯ ЮНОСТИ. Около $11 млн заработала в домашнем прокате южнокорейская криминальная драма ДЕНЬГИ.

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25.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore