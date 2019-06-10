МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: «Темный феникс» показывает хороший старт

В пятерку лучших также попадают фильмы из Индии и Китая

Лидером кассовых сборов международного проката по итогам выходных стал фантастический экшн ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС. Лента студии Fox стартовала на 36 мировых рынках и сумела собрать сразу $107 млн. Вместе с домашней американской кассой глобальный бокс-офис картины за ее первые выходные в прокате составил $140 млн. 

Наибольшего успеха проект добился в Китае. Здесь ему досталось сразу $45,6 млн, что на 28% больше, чем было у фильма ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО, но на 15% меньше, чем заработал проект ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС. Южная Корея принесла $5,7 млн, Мексика − $5 млн, Великобритания − $4,9 млн, Франция − $3,8 млн, Россия − $3,4 млн, Бразилия − $2,9 млн, Филиппины − $2,4 млн, Тайвань − $2,3 млн, Индия − $2,3 млн.

Второе место топа уверенно занял АЛАДДИН. Музыкальная сказка Disney положила в копилку еще $67,7 млн, увеличив свои международные сборы до $372,5 млн. Всего же в активе проекта находится уже $604,9 млн. Среди международных территорий самым щедрым снова оказался Китай, принесший картине $48,1 млн, далее следуют Великобоитания с $33 млн, Южная Корея с $27,8 млн, Мексика с $25,7 млн и Испания с $16,6 млн. Кроме того, лента с успехом дебютировала в Японии, собрав там сразу $12,9 млн.

Закрывает тройку лидером международного проката ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ. Проект Legendary Entertainment и Warner Bros. собрал $47,1 млн, увеличив свою общую международную кассу до $213,7 млн. С учетом сборов в США и Канаде в активе фильма сейчас находится $292,3 млн. $109,7 млн из них − деньги из Китая. Япония подарила фильму $16,9 млн, Мексика − $8 млн, Великобритания − $7 млн.

Благодаря национальным праздникам в Индии хорошую кассу собрала местная новинка − драма БХАРАТ. Старт на родине принес ей не менее $23 млн и еще около $7 млн пришло с международных рынков. Замыкает пятерку лучших по итогам уикенда гонконгский фильм В ПОГОНЕ ЗА ДРАКОНАМИ: ДИКАЯ БАНДА. Эта лента вышла в Китае, собрав здесь за четыре дня чуть больше $28 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram  

10.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Самое читаемое

«Годзилла» уступила вторую строчку «Аладдину»

Предварительная касса уикенда: «Тайная жизнь домашних животных 2» не заметила конкурентов

Подробнее
Среди прочего его смутило, что фильмы компании снимаются на английском языке

Депутат попросил проверить правомерность господдержки проектов Kinodanz

Подробнее
Вручение наград состоится 27 октября

Стали известны обладатели почетных «Оскаров» этого года

Подробнее
«Рокетмен» стартует плохо

Предварительная касса четверга: «Люди Икс» идут хуже предшественника

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 