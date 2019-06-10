Международная касса: «Темный феникс» показывает хороший старт

Лидером кассовых сборов международного проката по итогам выходных стал фантастический экшн ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС. Лента студии Fox стартовала на 36 мировых рынках и сумела собрать сразу $107 млн. Вместе с домашней американской кассой глобальный бокс-офис картины за ее первые выходные в прокате составил $140 млн.

Наибольшего успеха проект добился в Китае. Здесь ему досталось сразу $45,6 млн, что на 28% больше, чем было у фильма ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО, но на 15% меньше, чем заработал проект ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС. Южная Корея принесла $5,7 млн, Мексика − $5 млн, Великобритания − $4,9 млн, Франция − $3,8 млн, Россия − $3,4 млн, Бразилия − $2,9 млн, Филиппины − $2,4 млн, Тайвань − $2,3 млн, Индия − $2,3 млн.

Второе место топа уверенно занял АЛАДДИН. Музыкальная сказка Disney положила в копилку еще $67,7 млн, увеличив свои международные сборы до $372,5 млн. Всего же в активе проекта находится уже $604,9 млн. Среди международных территорий самым щедрым снова оказался Китай, принесший картине $48,1 млн, далее следуют Великобоитания с $33 млн, Южная Корея с $27,8 млн, Мексика с $25,7 млн и Испания с $16,6 млн. Кроме того, лента с успехом дебютировала в Японии, собрав там сразу $12,9 млн.

Закрывает тройку лидером международного проката ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ. Проект Legendary Entertainment и Warner Bros. собрал $47,1 млн, увеличив свою общую международную кассу до $213,7 млн. С учетом сборов в США и Канаде в активе фильма сейчас находится $292,3 млн. $109,7 млн из них − деньги из Китая. Япония подарила фильму $16,9 млн, Мексика − $8 млн, Великобритания − $7 млн.

Благодаря национальным праздникам в Индии хорошую кассу собрала местная новинка − драма БХАРАТ. Старт на родине принес ей не менее $23 млн и еще около $7 млн пришло с международных рынков. Замыкает пятерку лучших по итогам уикенда гонконгский фильм В ПОГОНЕ ЗА ДРАКОНАМИ: ДИКАЯ БАНДА. Эта лента вышла в Китае, собрав здесь за четыре дня чуть больше $28 млн.

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10.06.2019 Автор: Артур Чачелов