Международная касса: «Фантастические твари» вне конкуренции

Ожидаемым лидером международного проката на прошедших выходных стал блокбастер ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. Релиз Warner Bros. стартовал на 79 рынках и сумел собрал на первый уикенд сразу $191 млн. Это на 2% больше стартового достижения первого фильма. С учетом американской кассы, общемировые сборы проекта за выходные составили впечатляющие $253 млн.

Самым успешным для фильма международным рынком стал Китай. Здесь лента получила сразу $37,5 млн. Однако, как ни удивительно, этого не хватило для первого места: ВЕНОМ собрал больше. Еще одним рынком, где проект Warner Bros. выступил слабее ожиданий, стала Великобритания: здесь вторые ТВАРИ на старте получили только $16,3 млн (£12.7m). Германия принесла фильму $12,8 млн (€11,3 млн), Россия – около $12 млн (это лучший старт для фильма Warner Bros. у нас за всю историю), Южная Корея – $11,8 млн. Франция раскошелилась на $11,7 млн, Италия принесла $6,9 млн, Бразилия – $6,9 млн, Австралия – $6,7 млн, Мексика – $6,2 млн, Испания – $4,7 млн. В Японии лента выходит в прокат в пятницу, 23 ноября.

Китай продолжает идти своим путем: в отличие от остального мира лидером местного рынка на прошедшей неделе остался ВЕНОМ. Лента потеряла чуть больше половины сборов премьерной недели и добавила в свою копилку еще $51,2 млн. Всего же в Поднебесной у фильма накопилось уже $207 млн. Общие международные сборы на уикенде у ВЕНОМА составили $55 млн. Его общая международная касса поднялась до $570,5 млн, а общемировая − до $780,5 млн. Помимо Китая, за все время проката картина успешно выступила в России (тотал: $32,4 млн), Южной Корее (тотал: $30,1 млн), Великобритании (тотал: $26,1 млн), Мексике ($24,3 млн) и Франции ($19,3 млн).

Замыкать тройку лидеров выпало БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ, которая тоже не перестает удивлять. Прошедший уикенд принес этому релизу Fox еще $45,5 млн. Общая международная касса проекта теперь составляет $256,4 млн. Самым успешным международным рынком для фильма остается Великобритания, где лента собрала уже $45,3 млн. Южная Корея внесла в общую кассу $24,5 млн, Франция – $18,4 млн, Австралия – $16,8 млн, Мексика – $15,5 млн, Германия – $13,9 млн, Испания – $13,6 млн, Россия – $12,2 млн, Япония – $11,8 млн.

Разбавить гегемонию Голливуда в чартах попробовала китайская лента ХОЛОДНАЯ РЫБА. И ей это удалось. Эта комедия вышла в китайский прокат и сумела собрать там около $9,6 млн. Такой суммы оказалось достаточно, чтобы закрепиться на четвертом месте топа. Лента немного обошла расположившегося на пятом месте ГРИНЧА. Мультфильм Illumination и Universal за выходные добавил в свою копилку $9,4 млн, увеличив свои международные сборы до $25,2 млн. Общемировая касса проекта сейчас составляет $151,7 млн, большая часть из которых собрана на родине, в США. Среди международных рынков лидером сборов пока является Великобритания. Здесь мультфильм за две недели собрал $12,8 млн. Еще $3,1 млн подарили ему бразильские зрители.

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19.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore