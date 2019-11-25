Международная касса: «Холодное сердце 2» показало феноменальный старт

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 − новый зрительский фаворит и безоговорочный лидер международного бокс-офиса. Лента от Disney собрала сразу $223,2 млн, работая всего на 37 зарубежных территориях. Это лучший международный дебют для анимации за всю историю. Ранее это звание принадлежало цифрам мультфильма ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ с $152 млн.

Лучше всего дела у ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2 обстоят в Китае, где картина собрала $53 млн. Это рекордный старт для анимации в этой стране. Южная Корея принесла еще $31,5 млн, Япония − $18,2 млн, Великобритания − $17,8 млн, Германия − $14,9 млн, Франция − $13,4 млн, Мексика − $9,3 млн, Индонезия − $6,2 млн, Филиппины − $6,1 млн, Испания − $5,8 млн. Рекордным стал старт мультфильма в IMAX: кинотеатры этой сети во всем мире собрали за выходные $18 млн, из которых $9,7 млн пришло с рынков за пределами Северной Америки, $4,3 млн из них обеспечил Китай.

Второе место топа занимает FORD ПРОТИВ FERRARI. Cпортивная драма заработала еще $14,7 млн, увеличив свои общие сборы до $45,8 млн. Общемировая касса проекта выросла до $103,8 млн. Россия − самый успешный с кассовой точки зрения рынок ($6,8 млн).

ДЖОКЕР положил в свою копилку еще $7,6 млн. Общие сборы ленты за пределами США и Канады выросли до $708,8 млн, а общемировые − до $1,036 млрд. Самым успешным международным рынком для проекта остается Великобритания, где фильм собрал $71,3 млн.

Ромком РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ от Universal занимает четвертую строчку в топе. За выходные эта лента заработала $6,7 млн, увеличив свою международную кассу до $24 млн, а общемировую − до $51,8 млн. Замыкает топ-5 проект ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ, собравший $5,6 млн. Общая касса этой картины в международном прокате сейчас составляет $189,8 млн, а общемировая − $249,3 млн.

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25.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore