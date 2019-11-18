Международная касса: «Ford против Ferrari» одерживает победу

Спортивно-биографическая драма FORD ПРОТИВ FERRARI, работая в 41 стране, собрала $21,4 млн и уверенно заняла первое место международного топа. Впрочем, основной залог в победный результат внесла Россия, принесшая $3,2 млн. Великобритания и Франция обеспечили по $2,3 млн каждая, Австралия − $1,7 млн, Италия − $1,3 млн, Мексика − $1,1 млн, Германия − $1 млн. Таким образом, вместе с цифрами американского старта, общемировой результат проекта за выходные составил $52,4 млн. И расти еще есть куда, так как далеко не все рынки охвачены: в Южной Корее лента выходит 5 декабря, в Японии − 10 января. Китайская дата и вовсе не назначена, но это лишь дело времени.

Вторая крупная новинка недели − АНГЕЛЫ ЧАРЛИ − стартовала с $19,3 млн. Лента вышла на 26 международных территориях, но именно азиатские рынки внесли заметный вклад в сборы ленты на выходных. Китай принес картине $7,7 млн, Индонезия подарила $2,9 млн, Филиппины − $1 млн. Из других значимых достижений − $1,3 млн в Австралии и $1 млн в России и СНГ. Общемировая касса проекта, включающая слабые американские цифры, пока составляет $27,9 млн.

ДЖОКЕР замкнул тройку лидеров на уикенде. Лента положила в свою копилку еще $13 млн, доведя общую кассу за пределами США и Канады до $694 млн. Общемировые сборы картины перевалили за миллиард, составив $1,017 млрд. Это первый релиз с рейтингом R (18+), достигший такого результата.

А вот военной драме Роланда Эммериха МИДУЭЙ миллиард не светит. За прошедший уикенд лента собрала $12,1 млн. Ее общие сборы сейчас составляют $46,5 млн. А замыкает пятерку лидеров международного проката сказка МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, собравшая за выходные $11,8 млн. Общая международная касса проекта выросла до $352,9 млн, а общемировая − до $458,9 млн. Самым успешным рынком для проекта остается Китай, подаривший ему $48,8 млн. Далее следуют Россия с $33 млн и Мексика с $23,6 млн.

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18.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore