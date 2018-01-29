Международная касса: «Бегущий в лабиринте» лидирует с $62,6 млн

Лидером международного проката на прошедших выходных стал фильм БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. Этот релиз компании Fox расширил свое присутствие на рынке до 70 стран и сумел собрать $62,6 млн. Общая касса этого проекта за пределами США теперь составляет $80 млн. Наибольший вклад в нее на этом уикенде внес Китай, где лента дебютировала с $21,7 млн.

Одним из лидирующих по сборам рынков для проекта стала и Россия. Здесь, по предварительным данным, картина собрала около $3,9 млн. Еще $3,4 млн пришло из Южной Кореи, где фильм работает уже вторую неделю и успел собрать в общей сложности $15,1 млн. Индонезия принесла фильму $3,1 млн, Великобритания – скромные $2,9 млн. Бразильские зрители и зрители в Малайзии раскошелились на $2,3 млн, Таиланд принес $2,1 млн, Испания – $1,8 млн, Гонконг и Австралия – по $1,6 млн.

Второе и третье места в топе остаются за фильмами из Болливуда. Пока нет точных данных относительно сборов скандального проекта ПАДМАВАТИ – «индийской МАТИЛЬДЫ», вызвавшей ожесточенные споры и столкновения у себя в стране. По предварительным данным, четыре дня проката принесли фильму не менее $20 млн. Еще почти $4,5 млн картина собрала в США. В любом случае она уверенно занимает вторую строчку международного топа этих выходных. А на третьем месте мюзикл ТАЙНАЯ СУПЕРЗВЕЗДА. Эта индийская картина с успехом идет в Китае, благодаря которому и попала в топ. Прошедшие выходные принесли ей еще $19,7 млн, увеличив общую кассу до $67,5 млн.

На четвертом месте обосновался проект ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Эта приключенческая картина положила в свою копилку еще $17,7 млн. Международная касса фильма достигла $484 млн, а общемировая, включающая сборы в домашнем прокате, – $822 млн. Таким образом, ДЖУМАНДЖИ обошла первого ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА ($821,7 млн) и стала пятым по величине кассы релизом Sony за всю историю. Среди международных рынков больше остальных в эту сумму вложил Китай ($72,4 млн), $46,3 млн пришло из Великобритании, Австралия принесла еще $34,8 млн, Франция – $26,1 млн, Россия – $24,7 млн.

Закрывать пятерку лидеров на этот раз выпало мультфильму ТАЙНА КОКО. Релиз Disney/Pixar за выходные заработал еще $13,6 млн. Его международная касса сейчас составляет $477,8 млн, а общемировая – $680,6 млн. Сразу $183,5 млн подарил мультфильму Китай, Мексика отдала $57,8 млн. Франция расщедрилась на $31,5 млн.

29.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily