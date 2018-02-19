Международная касса: китайская «Охота на монстра 2» обходит «Черную пантеру»

Сегодняшняя пятерка лидеров международного проката выглядит несколько необычно. В ней сразу четыре китайских фильма, и могло бы быть еще больше. Все дело в том, что в Поднебесной проходили национальные праздники – отмечали Китайский новый год, а потому, как и у нас, жители страны в этот ериод активно ходили в кино. В результате, прошедший уикенд установил абсолютный рекорд по общей величине кассовых сборов, причем не только в Китае, но и во всем мире. На выходных китайские зрители оставили в кинотеатрах более $507 млн.

Основную часть этой суммы обеспечило два хита: фэнтези ОХОТА НА МОНСТРА 2 и комедия ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 2. Первый собрал за уикенд $185 млн, второй – почти $155 млн. Наким образом, ОХОТА НА МОНСТРА 2 заняла первую строчку в международном чарте, а ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНТАУНА 2 оказался третьим.

Вклиниться между китайскими хитами удалось только ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЕ. В Поднебесной она пока не выходила, но и без нее сумела показать мощный стартовый результат. Супергеройский фильм Marvel собрал $169 млн. Наиболее мощным оказался старт в Южной Корее, где картина заработала $25,3 млн. Великобритания чуть-чуть подотстала, но все равно собрала внушительные $24,8 млн (включая превью). Здесь это лучший стартовый результат февраля, как и в Мексике, которая принесла $9,6 млн, и Бразилии ($9,4 млн). Еще $9,2 млн пригло из Австралии, $7,7 млн подарила Франция, $6,5 млн – Индонезия, $6,2 млн – Германия, $5,6 млн – Тайвань.

Четвертое и пятое место в топе снова за китайскими картинами. Боевик ОПЕРАЦИЯ В КРАСНОМ МОРЕ собрал почти $73 млн, а фэнтези ЦАРЬ ОБЕЗЬЯН: ЦАРСТВО ЖЕНЩИН, закрыло пятерку с $50 млн. При этом, с учетом превью, у последнего в копилке уже более $79 млн.

На подступах к десятке лучших результатов уикенда остановился наш ЛЕД. В кинопрокате СНГ за выходные по предварительным данным эта картина собрала около $9,5 млн. Возможно, окончательный результат будет выше.

19.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup