Международная касса: уикенд выиграл китайский мультфильм «Нэчжа»

Лидером международного бокс-офиса на прошедших выходных стал хит китайского проката − проект НЭЧЖА. Этот анимационный проект заработал за уикенд не меньше $67,5 млн, а его общая касса добралась до $512 млн. Он уже стал самым кассовым мультфильмом в Китае за всю историю. На его фоне достижения других анимационных картины, работающих сейчас на рынке, выглядят бледно. Так, российский мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, вышедший в Поднебесной на прошлой неделе, сейчас, спустя 10 дней проката, может похвастаться только $3 млн ($20,75 млн юаней). Впрочем, для проектов российского производства этот результат может считаться относительно успешным.

Второе место по итогам уикенда захватил еще один китайский проект − боевик ИДУЩИЙ ПО ЛИНИИ 2: ТЕНЕВОЙ АГЕНТ. За первые пять дней в местном прокате эта лента собрала больше $61 млн. На помним, первый ИДУЩИЙ ПО ЛИНИИ несколько лет назад завершил прокат с $91 млн. Его результат сиквел обязательно превзойдет.

Третье место международного топа занимает боевик ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. Картина добавила в свою кассу еще $60,8 млн, увеличив ее размер до $224,1 млн. Общемировые сборы проекта сейчас достигают $332,6 млн. Лидирующим рынком за пределами США и Канады для фильма остается Великобритания. Здесь он собрал $15,6 млн, Россия и Япония принесли по $13,9 млн, Индия − $13,8 млн, Мексика − $12,9 млн, Индонезия − $11,2 млн, Германия − $10,3 млн, Австралия − $8,8 млн.

Четвертым на этот раз стал КОРОЛЬ ЛЕВ. Лента добавила к своим капиталам еще $51,4 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $473,1 млн. Общемировые сборы проекта составляют $1,335 млрд. Это двенадцатый результат за всю историю проката. Самым успешным международным рынком для фильма стал Китай, где картина собрала $120 млн. Великобритания принесла $73,9 млн, Франция − $61,4 млн, Бразилия − $60,4 млн, Мексика − $49 млн.

Замыкает пятерку лидеров еще один китайский проект − экшн о пожарных ХРАБРЕЦЫ. Картина собрала за уикенд еще около $30,6 млн. Общие сборы фильма составляют более $165 млн.

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12.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore