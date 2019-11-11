Международная касса: «Терминатор» снова первый

Лидером международного бокс-офиса по итогам выходных снова стал ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ. Ленте удалось возглавить топ даже несмотря на гигантский обвал сборов. Уикенд принес проекту $29,9 млн, увеличив его общую кассу за пределами США и Канады до $150,9 млн. Общемировые сборы картины выросли до $199,4 млн. На выходных лента с успехом стартовала в Японии, собрав там сразу $4,5 млн ($6 млн, включая превью). Однако самым успешным зарубежным рынком для проекта остается Китай, где картина собрала уже $45 млн поле 10 дней проката. Южная Корея принесла $14,9 млн, Великобритания − $8,3 млн.

Второе место международного чарта выходных закрепилось за фильмом Роланда Эммериха МИДУЭЙ. Масштабная военная экшн-драма независимой AGC Studios собрала $21,6 млн. Вместе со стартовыми $17,5 млн в США общемировая касса ленты после первого уикенда в прокате составила $39,3 млн.

Замыкает тройку лидеров ДЖОКЕР, собравший $20,3 млн. Его касса за пределами США достигла $671,2 млн, а общемировая поднялась до $984,7 млн. Великобритания подарила картине в общей сложности $67,7 млн, Мексика − $42,8 млн, Япония − $40,9 млн, Франция − $39,9 млн, Германия − $35,9 млн, Бразилия − $35,1 млн, Италия − $31,4 млн, Испания − $29,5 млн, Австралия − $25,3 млн.

МАЛЕФИСЕНТА собрала $19,9 млн, увеличив свою зарубежную кассу до $333 млн, а общемировую − до $430 млн. Это третий игровой фильм студии Disney, которому удалось перевалить за $400 млн сборов в этом году. Лидирующим зарубежным рынком для картины остается Китай с $48,4 млн. Россия принесла проекту $31,6 млн, Франция − $17,5 млн, Великобритания − $16,8 млн, Южная Корея − $10,3 млн.

Замыкает пятерку лидеров китайская молодежная лента ЛУЧШИЕ ДНИ (Better Days). Эта картина собрала в местном прокате $18,5 млн и еще около $3 млн принесли другие страны. Таким образом кассовые сборы проекта перевалили за $202 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

11.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore