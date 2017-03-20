Международная касса: у «Красавицы и Чудовища» $180 млн

Этот уикенд можно с уверенностью назвать уикендом триумфа КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА. Диснеевский релиз с легкостью покорил не только домашний американский прокат ($170 млн), но и зрителей за пределами США. Международные сборы картины за первый уикенд составили впечатляющие $180 млн. Таким образом, общемировые сборы фильма Билла Кондона всего за одни выходные составили $350 млн.

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ стала лидером сборов почти на всех территориях, где вышла. И, конечно, в Китае, где картина заработала $44,8 млн, показав лучший старт для полнометражных художественных фильмов Disney в истории. Такой же статус лента получила в Южной Корее ($11,9 млн), в Мексике ($11,6 млн) и Бразилии ($10,4 млн). Рекордным стал старт и в Великобритании, где лента собрала $22,8 млн – это лучший результат для фильмов с рейтингом PG за всю историю. Германия принесла $10,7 млн, Италия – $7,6 млн, а вот перепуганная скандалами Россия – только $6 млн.

$8,5 млн фильм заработал в 649 кинотеатрах IMAX. $3,4 млн из них пришли из Китая.

На второе место опустился лидер прошлой недели – КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Лента собрала за уикенд $38,5 млн, увеличив общие сборы в международном прокате до $149,2 млн. Лидером по общим сборам фильма стала Великобритания с $13,5 млн. На втором месте – Южная Корея с $11,1 млн, а на третьем – Россия с $9,3 млн. Интересно, что лента продолжает отлично собирать во Вьетнаме, где даже выход КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА не смог сбросить КОНГА с первого места местного топа.

Закрывать тройку лидеров выпало ЛОГАНУ. Лента, работая на 80 международных рынках, положила в свою копилку еще $31,5 млн. Международные сборы фильма сегодня составляют $340 млн. $100,9 млн из них пришли из Китая, $25,3 млн – из Великобритании, $23,4 млн – из Бразилии, $14,8 млн – из Австралии. Последним крупным рынком, где лента пока не выходила, остается Япония. Фильм стартует там 1 июня.

Продолжает удивлять стойкостью и высоким результатом проект СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ производства Amblin Entertainment и Walden Media. Международные сборы фильма перевалили за сотню миллионов и сейчас составляют уже $102,2 млн. Его прокатом за пределами США занимаются компании Mister Smith и Universal. Еще один проект, прокатом которого занимается Universal, закрывает пятерку лидеров уикенда. Это мультфильм ЗВЕРОПОЙ. Он положил в свою копилку еще $9,1 млн. Общие сборы проекта за пределами США составляют $320,5 млн.

20.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily