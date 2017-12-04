Международная касса: первой становится «Тайна Коко»

Лидером международного бокс-офиса стал мультфильм Pixar ТАЙНА КОКО. Работая на 33 международных рынках, лента положила в свою копилку $69 млн. Впрочем, основной вклад туда внес Китай, собравший $44,2 млн из этой суммы. Еще $5,2 млн пришли из Франции, по $2 млн – из Испании и Германии, на $900 тыс. расщедрилась Бельгия. Всего же, в активе релиза компании Disney находится $171,3 млн. и $280 млн, если приплюсовать к этому сборы в американском прокате.

Помимо успеха в Китае, у ТАЙНЫ КОКО есть еще один выдающийся результат – лента стала самым кассовым фильмом в истории Мексики, собрав здесь $55,6 млн.

Второе место в топе уикенда оказалось в руках ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Фильм добавил себе $35,7 млн, увеличив общую кассу за пределами Северной Америки до $370,1 млн. Вместе с американскими сборами в его активе уже $567,4 млн. Кинокомикс готовится преодолеть рубеж в $100 млн в Китае: третий уикенд работы принес ему там $8,6 млн. Еще $4,1 млн пришло из Бразилии, где общая касса картины составляет уже $31,2 млн. $2 млн добавила Мексика (общие сборы – $21,7 млн), $1,9 млн – Великобритания (общие сборы – 20,2 млн), $1,7 млн – Франция (общие сборы – $12,1 млн), $1,5 млн – Австралия (общие сборы – $12,5 млн). Япония принесла фильму $6,6 млн, и еще $12,9 млн пришло из Южной Кореи.

УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ снова занимает третью строчку по итогам уикенда. 68 рынков за выходные принесли фильму $23,1 млн., увеличив его международную кассу до $152,17 млн. Фильм успешно стартовал в Италии, Южной Корее и Индонезии, собрав $3,9 млн, $3,4 млн и $1,9 млн соответственно.

Четвертое место по итогам выходных оказалось в руках комедии ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2. Картина добавила в свою копилку $15,6 млн, дебютировав на 25 новых рынках. Общие сборы комедии сейчас составляют $34 млн. В Мексике фильм стартовал с $4,8 млн, и это лучший результат для голливудской комедии за всю историю. Великобритания принесла проекту еще $2,7 млн, увеличив общую кассу до $10,6 млн, Австралия добавила $1,5 млн (общая касса – $5,3 млн).

Замыкает пятерку лидеров япоснское аниме КАК СМОТРЕТЬ ФЕЙЕРВЕРК, вышедшее в китайский прокат и заработавшее здесь $10,1 млн. Проект является ремейком одноименного кинофильма.

04.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup