Международная касса: «Оно 2» обходит всех

В международном прокате наступило время ОНО 2. Хоррор Warner Bros. International вышел в прокат на 75 международных рынках и сумел собрать $94 млн. Вместе с цифрами американского проката в активе картины находится $185 млн. Среди зарубежных территорий фильма наиболее успешной оказалась Мексика, где картина собрала на старте $10,2 млн. Великобритания принесла $9,4 млн, Россия − около $8,8 млн, Германия − $7,1 млн, Италия − $5,5 млн, Бразилия − $4,6 млн, Австралия − $4,4 млн. Южная Корея дала только $3,2 млн. Столько же пришло из Испании.

Второе место топа закрепилось за прежним лидером − боевиком ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. Лента собрала еще $15 млн, увеличив кассу за пределами домашнего рынка до $555,5 млн. Общемировая касса проекта составляет $719,8 млн. Как и раньше, основным локомотивом роста кассы сейчас является Китай, где на прошедших выходных фильм собрал $9,75 млн, увеличив свои сборы на этом рынке до $187,3 млн.

Замыкает тройку лидеров КОРОЛЬ ЛЕВ. Лента положила в свою копилку еще $13,4 млн. Международные сборы этого проекта сейчас составляют $1,07 млрд, а вместе с американскими сборами эта цифра увеличивается до впечатляющих $1,6 млрд. Это седьмой результат за всю историю проката. Наибольший вклад в успех на международной арене внес Китай со $120,4 млн. Великобритания принесла $89,9 млн, Франция − $77,9 млн, Бразилия − $68,5 млн, Япония − $55,9 млн, Германия − $52,1 млн в Германии, Мексика − $51,8 млн, Россия и СНГ (без Украины)− $45,5 млн, Австралия − $43,4 млн, Испания − $40,3 млн.

Филмь Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ собрал за уикенд еще $13 млн. Таким образом, касса фильма увеличилась до $176,2 млн. Общемировые сборы проекта сейчас составляют $310,6 млн. У БЕССЛАВНЫХ УБЛЮДКОВ в свое время касса остановилась на $321,5 млн. Среди межднародных территорий наибольшим успехом ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ пользовался в Великобритании, где касса проекта составляет $22,6 млн. Франция принесла $17,9 млн, Россия − $17,7 млн, Германия − $15,2 млн, Австралия − $12,3 млн, Испания − $11,2 млн.

Замыкать топ-5 выпало китайскому проекту. Это мультфильм ЛЕГЕНДА О ХЭЙ (The Legend Of Hei). За уикенд в местном прокате он собрал около $12 млн.

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09.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore