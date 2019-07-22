Международная касса: «Король Лев» − недостижимый лидер уикенда

Лидером международного бокс-офиса ожидаемо стал КОРОЛЬ ЛЕВ. Мощный старт на большинстве мировых территорий принес ему сразу $269,4 млн. Таким образом, сейчас в активе проекта собралось $346 млн, а, если учитывать еще и американский старт, то в копилке релиза окажутся впечатляющие $531 млн.

В Китае проект стартовал еще 10 дней назад, так что пока это лидирующий по сборам международный рынок для фильма. Среди территорий, начавших работать с КОРОЛЕМ ЛЬВОМ на прошлых выходных, по сборам лидирует Великобритания. Здесь лента заработала $19,9 млн. Мексика принесла $18,7 млн, Бразилия − $17,9 млн, Австралия − $17,1 млн, Россия − $16,7 млн. КОРОЛЬ ЛЕВ еще не вышел на нескольких ключевых рынках, в частности, Японии, Италии и Гонконге.

В Гонконге и в Китае сейчас в лидерах другое кино. Первое место локального проката и второе в международном прокате получила масштабная семейная драма о взаимоотношении отцов и детей СМОТРЯ ВВЕРХ. За прошедший уикенд эта китйская новинка собрала около $39 млн, а ее общая касса с учетом превью составила больше $62 млн.

На третьем месте в международном топе находится ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. Релиз студии Sony собрал еще $37,2 млн и вплотную подобрался к миллиардному рубежу общих сборов. Его международная касса сейчас составляет $651,1 млн, а общемировая − $970,8 млн. Лучше всего дела у фильма пошли в Китае, где у него в копилке собралось $201,1 млн. Южная Корея принесла проекту $55,4 млн, Великобритания − $34,1 млн, Мексика − $28,7 млн, Япония − $24,8 млн.

Еще $25,8 млн в свои закрома за уикенд положил мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Релиз Disney / Pixar собрал за пределами США уже почти $484 млн. Его общемировая касса, с учетом достижений в домашнем прокате, составляет $859,4 млн. Это восьмой проект Pixar, преодолевающий планку в $800 млн общемировых сборов.

Замыкает пятерку лидеров международного проката японский мультфильм ДИТЯ ПОГОДЫ. Новая работа режиссера Макото Синкая вышла только в Японии, где собрала почти $10,5 млн, а с учетом превью − более $14,5 млн. В России этот проект появится в широком прокате 31 октября.

За выходные случилось еще одно важное событие: сменился самый кассовый фильм в истории проката. Им стали МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. Лента собрала $2,7902 млрд, обойдя АВАТАР, у которого в копилке собралось $2,7897 млрд. Рекорд фильма Джеймса Кэмерона держался девять лет.

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22.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore