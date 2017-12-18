Международная касса: «Последние джедаи» собирают $230 млн

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ мощно стартовали в международном прокате. Лента студии Lucasfilm собрала сразу $230 млн, и это при том, что проект пока не вышел в Китае – здесь он появится только 5 января. Зато почти на всех рынках, где ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ появились, они легко заняли первые места в местных топах. Исключениями стали только Южная Корея, Индия, Малайзия и Турция.

Картина получила $36,7 млн в Великобритании – это третий по величине старт за всю историю проката. $23,6 млн пришло из Германии, $18,1 млн – из Франции, $15,9 млн – из Австралии, $14,4 млн – из Японии и около $8,5 млн – из России. $8,3 млн фильм заработал в Испании, $7,2 млн – в Бразилии, $7 млн – в Италии, $6 млн – в Швеции и $5,1 млн – в Южной Корее.

Второе и третье места в международном топе по итогам уикенда оказались в руках картин из Китая. Сразу $44 млн собрала драма МОЛОДОСТЬ, общая касса которой теперь составляет $47,9 млн. И $27,9 млн на старте получило фэнтези ТЫСЯЧА ЛИЦ ДУНЬЦЗЯ. Общие сборы этого релиза составляют $34,2 млн.

Четвертое место рейтинга на этот раз занимает мультфильм ТАЙНА КОКО. Он собрал $27,4 млн, увеличив общую кассу в международном прокате до $297,4 млн. Общемировые сборы этого анимационного проекта Pixar составляют $448,2 млн. Большая часть этой суммы обеспечена Китаем, где мультфильм заработал $153,9 млн, став третьим по величине кассовых сборов анимационным релизом в истории (после ЗВЕРОПОЛИСА и ГАДКОГО Я 3).

Замыкать пятерку выпало УБИЙСТВУ В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. Детектив Кеннета Браны положил в свою копилку еще $10,8 млн, увеличив общую кассу за пределами США до $200,7 млн. На прошедших выходных лента вышла во Франции, где собрала сразу $2,2 млн. Еще $1,6 млн добавила Италия, где на счету релиза уже $11,4 млн.

18.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup