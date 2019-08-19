Международная касса: в лидеры выбился «Однажды в... Голливуде»

Лидером международных касовых сборов по итогам уикенда стал филм Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ. Лента вышла в прокат в 46 странах и собрала $53,7 млн. Согласно отчету студии, на одних и тех же рынках картина выступила в среднем на 30% сильнее ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННОГО, в кое-где, например в Великобритании и Австралии, и вовсе на 76% и 68% соответственно. Общая касса проекта за пределами США составляет пока $66,2 млн, а всего в активе проекта находится $180,5 млн. Британские зрители принесли фильму $8,9 млн, во Франции проект стартовал с $6,9 млн, в Германии с $5,6 млн, в Австралии с $4,4 млн, в Испании − с $3,6 млн.

Второе место в топе занимает проект ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. Выходные принесли ему $45,7 млн, увеличив общую кассу за пределами домашнего рынка до $303 млн. Лента успешно стартовала в Южной Корее, собрав сразу $15 млн. Это рекорд для данной франшизы. В Японии общие сборы фильма достигли $22,8 млн, в Великобритании и Ирландии − $19,6 млн. Россия и СНГ стали третьей по значимости территорией, собрав $16,8 млн. Мексика принесла $15,6 млн, Германия − $13,3 млн, Франция − $13,1 млн.

Китайский анимационный хит НЕЧЖА, лидировавший на прошлой неделе, на этот раз только третий. Мультфильм собрал $39,5 млн, а его общая касса достигла $594,3 млн.

КОРОЛЬ ЛЕВ занимает четвертое место со сборами в $33,8 млн. Его международная касса выросла до $939,1 млн, а общемировая перевалила за $1,43 млрд. Это девятый результат за всю историю и второй среди релизов 2019 года. Картина уже обошла финальные сборы МСТИТЕЛЕЙ: ЭРЫ АЛЬТРОНА и не собирается останавливаться.

Замыкает пятерку лидеров еще один семейный релиз. Это мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО. Релиз Sony Pictures Animation собрал $19,4 млн с 26,4 тыс. экранов в 29 странах мира. Общая касса проекта за пределами США пока составляет $30,2 млн. Лучше всего дела у него обстоят в Китае, где проект взял на старте $10 млн. Россия принесла $4,1 млн. Великобритания − $4,2 млн.

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19.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Ent Group, comScore