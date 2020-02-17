Международная касса: российский «Лед 2» попал в топ

Российские новинки не так часто попадают в международные топы. Тем не менее, романтической драме ЛЕД 2 это удалось: по итогам выходных лента собрала около $8,4 млн, и этого хватило для седьмой строчки чарта. Впрочем, эти цифры предварительны и, возможно, в активе ЛЬДА чуть более высокие сборы и более высокое место.

А лидером кассы стала новинка: СОНИК В КИНО от Paramount вышел на 40 международных территориях и получил $43 млн. Мексика принесла ему $6,7 млн, Великобритания − $6,2 млн, Франция − $4,3 млн, Германия − $3,3 млн, Бразилия − $3 млн, Австралия − $2,8 млн, Испания − $2 млн, Италия − $1,9 млн, Украина и Колумбия − по $1 млн.

Второе место топа у экшна ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. Проект Warner Bros. положил в свою копилку еще $23 млн. Общие сборы релиза за пределами США составляют $83,6 млн. Общемировая касса после двух недель проката − $142,9 млн. Мексика подарила картине $7,9 млн, Великобритания − $7,6 млн, Россия − $6,1 млн, Бразилия, Франция и Австралия − по $4,9 млн

Замыкает тройку лидеров уикенда в международном прокате военная драма 1917. Картина за выходные получила еще $13,6 млн. Общая касса проекта, прокатом которого за пределами США занимаются компании Universal и Amblin Partners, составляет $178,1 млн. Общемировые сборы фильма − $322,5 млн.

Еще один участник оскаровской гонки, а точнее ее победитель − фильм ПАРАЗИТЫ − уверенно занял четвертую строчку топа. Уикенд принес ленте $12,8 млн. Общая касса фильма за пределами США составляет $161,1 млн. В США на прошедших выходных картина собрала сразу $5,5 млн.

По-прежнему хорошо себя чувствуют в прокате ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Лента Sony собрала за выходные еще $11,1 млн, увеличив свою международную кассу до $187 млн. Общемировые сборы проекта составляют $368 млн. За пределами США лучше всего картина чувствует себя в Великобритании, где собрала уже $18,7 млн. Германия принесла ей $16 млн, Мексика − $12,3 млн, Австралия − $12 млн, Россия − $11,7 млн и Франция − $11,6 млн.

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17.02.2020 Автор: Артур Чачелов