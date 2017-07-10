Международная касса: «Человек-паук» и «Гадкий я 3» до последнего боролись за лидерство

Такой упорной борьбы за лидерство по итогам уикенда в международном прокате не было давно. Сразу два релиза двух разных студий заявили о своей победе и рассудить их смог только условный фотофиниш. По его итогам звание чемпиона выиграл кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ от компании Sony Pictures Releasing International. Лента получила $140 млн – это лучший результат для фильмов франшизы за все 15 лет ее существования. И это при том, что проект пока не вышел на некоторых перспективных международных рынках.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК появился на 56 мировых территориях и на 50 из них стартовал лидером. Блестящие результаты показала Южная Корея – здесь картина получила сразу $25,8 млн, и это третий по величине старт для голливудского кино в истории рынка. Индия пополнила копилку на $6,5 млн, Индонезия – на $6,9 млн, маленький Тайвань – на $4,8 млн. Мексика принесла ЧЕЛОВЕКУ-ПАУКУ $12 стартовых миллионов, Великобритания добавила еще $11,8 млн. От Бразилии пришло $9,1 млн, из России – около $7,8m, из Австралии – $7,6 млн, из Италии – $3,1 млн.

669 кинотеатров IMAX принесли ПАУКУ $18 млн. Из них $7 млн пришлось на международный прокат. Это лучший результа для фильмов от компании Sony в истории.

Совсем чуть-чуть не хватило для лидерства по итогам уикенда мультфильму ГАДКИЙ Я 3. Анимационная лента от Universal собрала $139 млн, увеличив свою международную кассу до $298,4 млн. Общемировые сборы картины, включащие домашнюю кассу Северной Америки, теперь составляют $447,6 млн.

Наибольший вклад в международные сборы проекта на прошедшем уикенде внес Китай. Здесь лента собрала около $66 млн. Помимо самого успешного первого дня проката для анимационного релиза ($20,1 млн), в Поднебесной ГАДКИЙ Я 3 также показал впечатляющий старт для кинотеатров IMAX, собрав в таких кинотеатрах за уикенд сразу $4 млн. Хорошие стартовые результаты у мультфильма и во Франции – $9,1 млн. Германия добавила в его копилку еще $8,5 млн. Великобритания на втором уикенде собрала $7,1 млн, увеличив общую кассу проекта в стране до $25,7 млн. Мексика добавила $6,1 млн, увеличив общую кассу до $24,5 млн. На руку мультфильму сыграли и школьные каникулы в Австралии, где ГАДКИЙ Я 3 добавил в свой актив еще $3,5 млн. Таким образом его общие сборы в этой стране составили $18,4 млн.

Третьими по итогам уикенда стал фантастический экшн ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. Лента добавила в свой актив $18,1 млн. Общие сборы этой картины за пределами Северной Америки составляют $375,7 млн. Лидирующим рынком для проекта остается Китай с его $218,3 млн.

На четвертом месте международного топа оказался китайский фильм ужасов ДОМ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ УМРЕТ 2. Эта лента собрала за уикенд около $14 млн, увеличив свою международную кассу до $19,5 млн.

А закрывать пятерку лидеров выпало ПИРАТАМ КАРИБСКОГО МОРЯ 5. Эта картина добавила в свою международную копилку $9,9 млн, увеличив сборы за предлами США и Канады до впечаляющей суммы в $565,2 млн. Россия с $40,3 млн сборов является вторым по величине кассы международным рынком проекта после Китая.

10.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily