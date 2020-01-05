Международная касса: «Холоп» занимает седьмое место

Согласно предварительным данным, картина ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД с результатом $50,5 млн по итогам прошедшего уикенда сохранила лидерство в международном прокате. Суммарные сборы проекта за пределами США теперь составляют $468 млн, а его общемировая касса находится на уровне $918,8 млн. Второе и третье место с одинаковым результатом $42,4 млн поделили ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Теперь мировые сборы фильма с Дуэйном Джонсоном составляют $610,2 млн, а мультфильма Disney - $1,3 млрд.

Лучшей из новинок стала занявшая чевертое место итальянская семейная комедия TOLO TOLO в активе которой после первого уикенда $21,6 млн. Китайская мелодрама с международным названием ADORING и $16,7 млн замыкает пятерку лучших. Пропустив еще вперед мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, заработавший $15,8 млн, на седьмую строчку международного чарта поднялась российская комедия ХОЛОП. Согласно предварительным данным comScore, в активе фильма за уикенд с учетом СНГ $13,1 млн. Хотя окончательные цифры, скорее всего будут еще выше. Едва не попал в топ-10 еще один отечественный фильм - ВТОРЖЕНИЕ (WDSSPR). Его сборы за уикенд comScore пока оценивает в $8,7 млн. Двенадцатое место досталось еще одной новинке, криминальной комедии Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). Картина появилась на экранах Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, в сумме заработав $7,6 млн.

05.01.2020 Автор: Семен Брожитов

Источник: comScore