Американская касса: сборы «Мстителей» приближаются к $550 млн

В отсутствии сильных новинок лидерство в американском прокате без проблем сохранили МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ, заработавшие в свой третий уикенд $61,8 млн. Суммарная касса проекта на родине составляет $547,8 млн, что уже на 26% уступает графику ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, но на 5,9% опережает динамику ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Заокеанские аналитики ожидают, что, с учетом выхода на следующей неделе ДЭДПУЛА 2, итоговые цифры новых МСТИТЕЛЕЙ в США окажутся в районе $650 млн, что меньше, чем у ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ, располагающей сейчас $696,2 млн.

Вторую и третью строчки чарта в уикенд Дня матери заняли проекты, в значительной степени рассчитанные на женскую аудиторию. Комедия с Мелиссой Маккарти LIFE OF THE PARTY заработала за уикенд $18,5 млн, а триллер BREAKING IN – $16,5 млн. Обе картины в графике российских релизов отсутствуют.

На четвертую строчку опустился римейк знаменитой комедии ЗА БОРТОМ. Новая версия классической истории собрала за трехдневку $10,1 млн. Всего лишь на 17,6% по сравнению с прошлым уикендом снизились сборы хоррора ТИХОЕ МЕСТО. Всего в активе проекта в США $169,6 млн. В категории фильмов ужасов со сверхестественными элементами проект уже занимает четвертое место за всю историю американского проката, уступая только картинами ОНО, ШЕСТОЕ ЧУВСТВО и ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА.

13.05.2018 Автор: Семен Брожитов