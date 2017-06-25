Касса США: новые «Трансформеры» показали худший старт в истории франшизы

Похоже, над ТРАНСФОРМЕРАМИ нависла угроза почище дисептиконов. Новая лента киносерии стартовала в США с достаточно посредственным результатом, и теперь перед Paramount обязательно встанет вопрос о том, продолжать ли франшизу дальше. ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ к концу воскресенья получат в свое распоряжение только $69 млн, и это при том, что картина вышла в прокат на два дня раньше обычного. Касса традиционного трехдневного уикенда у нее и вовсе составила только $45,3 млн. Предыдущая часть три года назад стартовала со $100 млн.

По сообщениям инсайдеров, студия потратила на производство картины $217 млн. Маркетинговые затраты на выпуск в прокат в эту огромную сумму не включены. Спасти ТРАНСФОРМЕРОВ от неминуемого провала способны только международные рынки, и вот здесь-то у проекта пока все хорошо. По предварительным данным, за прошедший уикенд фильм освоил за пределами США $196 млн.

За второе место развернулась нешуточная борьба между ЧУДО-ЖЕНЩИНОЙ и ТАЧКАМИ 3. Обе ленты собрали по $25,2 млн, и для определения победителя понадобится фотофиниш. Но даже при таком раскладе нельзя не отметить, что кинокомикс Warner Bros. продолжает показывать отличный результат, хотя и находится в кинотеатрах уже четвертые выходные. Общая касса этого фильма в американском прокате перевалила за $300 млн. Диснеевский релиз потерял 53% от своих стартовых сборов. Его общая касса составляет $99,9 млн.

Приятно удививший кассой на прошлой неделе подводный триллер СИНЯЯ БЕЗДНА от нового независимого прокатчика Entertainment Studios продолжил хорошо собирать в домашнем прокате. За уикенд эта лента получила еще $7,4 млн. Ей удалось обойти проекты 2PAC: ЛЕГЕНДА и МУМИЯ, которые, по предварительным данным, получили за уикенд около $5,9 млн каждый.

25.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com