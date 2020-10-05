Американская касса: киноклассика почти догнала «Довод»

Американский кинопрокат продолжает пребывать в агонии: крупных студийных релизов не выходит, а мелкие, от независимых дистрибьюторов, вызывают слабый интерес запуганных коронавирусом зрителей. Оттого, уже которую неделю лидером скромных кассовых сборов в стране выступает фильм Кристофера Нолана ДОВОД. На прошедших выходных этот релиз Warner Bros. получил еще $2,7 млн, что всего на 21% меньше, чем неделей раньше. Общая касса проекта на домашнем рынка составляет скромные $45,1 млн и активно расти ей некуда.

Пока в прокате такая ситуацию, он может преподносить приятные сюрпризы. К таковым относятся результаты классической сказки 1993 года ФОКУС ПОКУС, которую Disney перевыпустил в американский прокат накануне Хэллоуина. Лента оказалась востребована также, как ДОВОД. По крайней мере, на прошедших выходных, ей почти удалось сравняться по сборам с фильмом Нолана: у ФОКУСА ПОКУСА в копилке образовалось $1,93 млн.

Замыкает тройку лидеров хоррор-комикс НОВЫЕ МУТАНТЫ. Лента 20th Century Studios получила еще $1 млн, увеличив свою общую кассу в США до $20,92 млн.

В топ-5 по сборам за уикенд вошли также проекты независимых дистрибьюторов: триллер НЕИСТОВЫЙ ($870 тыс. за уикенд и $18,4 млн в тотале) и политический триллер НЕВЕРНЫЙ ($455 тыс. за уикенд и $3,43 млн в тотале). Среди стартовавших новинок самой успешной оказался хоррор ОБЛАДАТЕЛЬ, выпущенный компанией Neon. Эта картина стартовала с $227,5 тыс. и заняла 7 место топа.

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05.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Box Office Mojo