МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: в лидерах новинка − драма «Кровные узы»

Вторую неделю подряд чарт возглавляет проект от Focus Features

Первое место в американском бокс-офисе снова захватила новинка − ковбойская драма КРОВНЫЕ УЗЫ от компании Focus Features. Лента показала лучшие за последние шесть недель стартовые цифры − $4,1 млн. Проект с участием Кевина Костнера и Дайан Лейн отлично показал себя в южных штатах, а также принес хорошие деньги в автокинотеатрах Канады. 

На втором месте топа еще один релиз от Focus − лидер прошлой недели, хоррор ДАВАЙ ПОИГРАЕМ (Come Play). Для прокатчика ситуация, когда два его релиза занимают две верхние строчки топа, уникальна. Но в нынешние времена случается и не такое. ДАВАЙ ПОИГРАЕМ собрал за уикенд $1,7 млн, увеличив свою общую кассу в США и Канаде до $5,6 млн. 

Замыкает тройку лидеров комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Релиз независимой компании 101 Studios собрал на выходных еще $1,5 млн, увеличив свою кассу на родине до $13,415 млн. Интересно, что сборы этой недели у проекта больше, чем сборы предыдущей.

Совсем немного отстает триллер ЧЕСТНЫЙ ВОР. За выходные лента с Лиамом Нисоном сумела положить в свою копилку почти $1,13 млн. Ее общая касса подросла до $11,16 млн. 

Замыкает топ-5 ДОВОД Кристофера Нолана. Фантастический экшн собрал за выходные $905 тыс., увеличив свою общую кассу на родине до $55,1 млн.    

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09.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo

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