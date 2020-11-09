Американская касса: в лидерах новинка − драма «Кровные узы»

Первое место в американском бокс-офисе снова захватила новинка − ковбойская драма КРОВНЫЕ УЗЫ от компании Focus Features. Лента показала лучшие за последние шесть недель стартовые цифры − $4,1 млн. Проект с участием Кевина Костнера и Дайан Лейн отлично показал себя в южных штатах, а также принес хорошие деньги в автокинотеатрах Канады.

На втором месте топа еще один релиз от Focus − лидер прошлой недели, хоррор ДАВАЙ ПОИГРАЕМ (Come Play). Для прокатчика ситуация, когда два его релиза занимают две верхние строчки топа, уникальна. Но в нынешние времена случается и не такое. ДАВАЙ ПОИГРАЕМ собрал за уикенд $1,7 млн, увеличив свою общую кассу в США и Канаде до $5,6 млн.

Замыкает тройку лидеров комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Релиз независимой компании 101 Studios собрал на выходных еще $1,5 млн, увеличив свою кассу на родине до $13,415 млн. Интересно, что сборы этой недели у проекта больше, чем сборы предыдущей.

Совсем немного отстает триллер ЧЕСТНЫЙ ВОР. За выходные лента с Лиамом Нисоном сумела положить в свою копилку почти $1,13 млн. Ее общая касса подросла до $11,16 млн.

Замыкает топ-5 ДОВОД Кристофера Нолана. Фантастический экшн собрал за выходные $905 тыс., увеличив свою общую кассу на родине до $55,1 млн.

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09.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo